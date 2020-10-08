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أسرار الصحف ليوم الخميس 8 تشرين الأول 2020

8
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2020
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مرجع قانوني إن إطلاق صفة مفاوضات على المساعي السياسية التي قادها رئيس مجلس النواب مع الأميركيين كان يفترض أن يتولاها رئيس الجمهورية وفقاً للمادة 52 من الدستور في غير مكانه، لأن الأميركي ليس جهة التفاوض لتوقيع الترسيم او ما تصفه المادة 52 بالمعاهدة الدولية، بل هي مساعٍ سياسية لطلب الوساطة والتوصل لتفاهم على إطار لتفاهم لبناني أميركي حول دور الوسيط يربطه الأميركي بقبول إسرائيلي به ليبدأ التفاوض غير المباشر للترسيم على أساسه بإشراف رئيس الجمهورية حكماً سواء وفقاً للمادة 52 او المادة 49.

 

كواليس

توقعت مصادر أوروبية أن يتسع حجم المتطوّعين الأرمن عبر العالم ليصل الى الآلاف من الراغبين بالقتال في جبهة ناغورني قره باغ إذا استمرت المعارك وهو ما سيخلق وضعاً عالمياً جديداً ناتجاً عن حجم الانتشار الأرمني في العالم، وما سيكون عليه حال هؤلاء المتطوعين بعد عودتهم من جبهات القتال في البلدان التي يقيمون فيها داعية لتسريع التوصل لاتفاق لوقف الحرب.

 

 

 


اللواء: أسرار

همس
حذّرت سفارة معنية من تكرار تجربة الحكومة المستقيلة لدى الاستشارات الملزمة، الخميس المقبل!


غمز
يحاذر المراجعون لمعاملاتهم في بعض الدوائر من الإصابة بفايروس الكورونا، فيلجأون إلى إجراء فحوصات عاجلة.


لغز
توقف متابعون عند تحوُّل، قبل ساعات، في برنامج تلفزيوني، اقتضى استبدال الحلقة بمقابلة سياسية مع شخصية كبيرة.

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

يفضل حزب فاعل عدم الدخول في البازار الحكومي مؤكداً موقفه السابق من رفض المشاركة في الحكومة والإصرار على ضرورة أن تكون حكومة اختصاصيين.

 

فشل لقاء عُقد بعيداً من الأضواء بين وزيرة الدفاع زينة عكر وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير الصناعة راؤول نعمة في التوصل إلى حلول بديلة عن وقف الدعم.

 

من المتوقع أن يلتقي وزير سابق مع شخصية سياسية مستجدة على الساحة السياسية، بينما استطاعت هذه الشخصية أن تستقطب للعمل معها إعلامياً سياسياً من عائلة معروفة.

 

 

 

الجمهورية: أسرار

هذا ما قاله "مرجع أمنيّ"

نُقل عن مرجع أمني قوله إن الترتيبات الميدانية الحديثة المتخذة في بعض المواقع الحسّاسة ستظهر نتائجها الإيجابية قريباً.

 

مؤسسة كبيرة والإستفادة من دعم السلع

يسري كلام عن توجّه مؤسسة كبيرة غير مدنية للإستفادة من دعم السلع الأساسية عبر وزارة الإقتصاد بعدما ما كانت تمرّ عبر مصرف لبنان.

 

نائب يكشف عن إتصال

كشف نائب عن إتصال جرى بين رئيس تيار ورئيس كتلته النيابية حول ملف حسّاس أُخذ خلاله قرار عدم السير بهذا الملف.

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