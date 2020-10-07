والد الطفلة ايللا طنوس: أستغرب تنحي القاضية رلى الحسيني عن ملف إبنتي

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أعلن حسان طنوس، والد الطفلة ايللا طنوس التي فقدت أطرافها الأربعة من جراء أخطاء طبية منذ نحو خمس سنوات، استغرابه "تنحي رئيسة محكمة الإستئناف الجزائية في بيروت القاضية رلى الحسيني عن ملف ابنته ايللا في مرحلة الإستئناف".

وأشار طنوس، في بيان، الى ان "الجميع يشهد للقاضية الحسيني بالكفاءة والشجاعة والنزاهة"، متمنيا عليها أن "توضح للرأي العام أسباب هذا التنحي المفاجئ"، وقال: "ألا يكفي خمس سنوات من المماطلة؟ ثقتنا كبيرة بالقضاء اللبناني لإحقاق الحق وإنصاف ايللا".

يشار الى أن الحكم في قضية الطفلة ايللا كان صدر في شباط الماضي عن القاضية المنفردة الجزائية في بيروت رلى صفير، وقضى بإدانة طبيبين ومستشفيين جامعيين وبغرامات مالية.