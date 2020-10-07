مصلحة تسجيل السيارات في زحلة تقفل... اعتبارا من الغد حتى هذا التاريخ!

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اصدر محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده قرارا قضى ب"اقفال قسم زحلة والبقاع في مصلحة تسجيل السيارات والآليات الكائن مركزه في زحلة، اعتبارا من صباح يوم غد الخميس الواقع فيه 8 تشرين الأول حتى صباح الاربعاء 14 منه، بعد ثبوت إصابة ايجابية لموظف بفيروس كورونا".



واوعز المحافظ الى رئيس مصلحة الصحة في البقاع الدكتور غسان زلاقط متابعة موضوع اجراء فحوص ال PCR لجميع موظفي القسم المذكور وجميع المخالطين، وفق توصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة، على ان يتم لاحقا اتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء نتائج الفحوصات.