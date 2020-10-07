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ممثل جمهورية ارتساخ في ارمينيا: على المجتمع الدولي ان يدرك حقيقة ما يجري على الارض

7
OCTOBER
2020
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التقى الوفد الاعلامي اللبناني ممثل جمهورية ارتساخ في ارمينيا سيرغي غازاريان في ممثلية ارتساخ، حيث لفت الى ان " هذه الحرب ليست كالحرب السابقة بينهم وبين أذربيجان، فجمهورية ارتساخ تحارب لوحدها ضد الارهاب"، موضحا ان "ارمينيا لا تشارك في الحرب ولكنها تقدم مساعدات انسانية فقط، في وقت تشارك تركيا وآخرون مع أذربيجان". 

واكد ان "اذربيجان ما زالت قوية"، مضيفا: "نحارب من جيش الى جيش، ولكن اذربجيان تقصف المناطق السكنية والمستشفيات والصحافيين والاطباء، ويستخدمون قنابل محرمة في الحرب لقصف المنازل السكنية". 


وشدد غازاريان على "اهمية هذه الجولة الاعلامية لنقل الحقيقة الى العالم من ارتساخ في هذا الوضع الحساس"، معتبرا ان "ما يصدر عن الاعلام يؤثر على المجتمع الدولي الذي عليه ان يدرك حقيقة ما يجري على الارض".

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