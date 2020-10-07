living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مع تزايد اصابات كورونا في السجون... عرض لهذا الوضع بين وزير الصحة و موسى

7
OCTOBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 بحث وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن مع رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشال موسى في أوضاع السجون بعد تزايد الإصابات بفيروس كورونا بين السجناء.

ولفت النائب موسى في تصريح إلى "ضرورة تخفيف الأزمة الموجودة نتيجة انتشار فيروس كورونا في السجون التي تعاني من اكتظاظ وظروف معيشية بالغة الصعوبة"، وقال:"اطلعني الوزير حسن على ما تقوم به وزارة الصحة العامة في هذا المجال، حيث يتركز العمل على تجهيز عدد من أسرة العناية الفائقة في أحد المستشفيات الحكومية في غضون عشرة أيام، إضافة إلى تحضير أسرة إضافية في مستشفيات أخرى، حكومية وخاصة. وأبلغني الوزير حسن أن اتفاقا جرى مع منظمة الصحة العالمية لمعالجة 800 مصاب بكورونا على نفقة المنظمة، على أن يكون لسجناء رومية المرضى حصة في هذا الاتفاق الذي يأتي من ضمن التدابير التي اتخذها وزير الصحة العامة لتحفيز المستشفيات على استقبال السجناء المرضى". 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout