living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أرسلان زار سفارة الكويت معزيا بالأمير الصباح: أمير الانسانية والحكماء

7
OCTOBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

زار رئيس "الحزب الديموقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان، سفارة الكويت في بيروت، وقدم التعزية للسفير عبد العال القناعي بوفاة أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.


ورافق أرسلان وفد ضم: وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الأعمال البروفسور رمزي المشرفية، الوزير السابق صالح الغريب، نائب رئيس الحزب نسيب الجوهري، الأمين العام وليد بركات ومدير الإعلام جاد حيدر.


ودون أرسلان في سجل التعازي كلمة جاء فيها:
"بغيابك يفقد العالم العربي الكثير من جوهره والنفيس من قيمه، في زمن عزت فيه كرامة الرجال وضاع فيه شعور القومية والانتماء على حساب الصفقات المشبوهة والمبايعات الرخيصة.


رحمك الله "أمير الانسانية والحكماء" كما لقبك الجميع، رحمك الله يا صديق لبنان الكبير وإننا لمتيقنين أنه لن يسكنك فقط فسيح جناته بل أيضا ذاكرة التاريخ الأزلية! وان مسيرتك سوف تستمر مع سمو الامير نواف الاحمد الجابر الصباح الذي نتمنى له كل العزة والتوفيق".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout