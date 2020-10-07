أرسلان زار سفارة الكويت معزيا بالأمير الصباح: أمير الانسانية والحكماء

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زار رئيس "الحزب الديموقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان، سفارة الكويت في بيروت، وقدم التعزية للسفير عبد العال القناعي بوفاة أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.



ورافق أرسلان وفد ضم: وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الأعمال البروفسور رمزي المشرفية، الوزير السابق صالح الغريب، نائب رئيس الحزب نسيب الجوهري، الأمين العام وليد بركات ومدير الإعلام جاد حيدر.



ودون أرسلان في سجل التعازي كلمة جاء فيها:

"بغيابك يفقد العالم العربي الكثير من جوهره والنفيس من قيمه، في زمن عزت فيه كرامة الرجال وضاع فيه شعور القومية والانتماء على حساب الصفقات المشبوهة والمبايعات الرخيصة.



رحمك الله "أمير الانسانية والحكماء" كما لقبك الجميع، رحمك الله يا صديق لبنان الكبير وإننا لمتيقنين أنه لن يسكنك فقط فسيح جناته بل أيضا ذاكرة التاريخ الأزلية! وان مسيرتك سوف تستمر مع سمو الامير نواف الاحمد الجابر الصباح الذي نتمنى له كل العزة والتوفيق".