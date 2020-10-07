living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رئيس الجمهورية امام وفد من شركة "ألفاريز ومارسال": الشعب اللبناني يتطلع باهتمام الى نتائج التدقيق الجنائي لأنه من الإصلاحات الأساسية للخروج من الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة

7
OCTOBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
دانيال: نؤكد التزام فريقنا بالمهلة المعطاة له للتدقيق بعد تسلمنا المعلومات المطلوبة
 
 
اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان الشعب اللبناني يتطلع باهتمام الى نتائج  التدقيق الجنائي Forensic audit في الحسابات المالية لمصرف لبنان لان هذا التدقيق هو من الإصلاحات الأساسية التي اقرتها الحكومة اللبنانية للخروج من الأوضاع المالية والاقتصادية  الصعبة التي يمر بها لبنان.
كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا وفدا من شركة "الفاريز ومارسال"   Alvarez and Marsal للتدقيق الجنائي ضم مديرها العام السيد جيمس دانيال والمدير الإداري فيها اسيلد يانوش اوزيب والسيد يحيى نصير، وذلك في حضور وزير المال غازي وزني والوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والمستشار الاقتصادي والمالي شربل قرداحي.
 
ولفت الرئيس عون وفد شركة التدقيق الى ضرورة التوصل الى نتائج حاسمة ودقيقة وواضحة معززة بالمستندات والأدلة الثبوتية، داعيا أعضاء الوفد الى مراجعته في حال وجد فريق التدقيق أي صعوبات في العمل ليصار الى ازالتها بسرعة واستكمال المهمة، مذكّرا بوجوب الالتزام بسرية العمل والمعلومات التي يحصلون عليها ومتمنيا لهم النجاح في المهمة وتقديم النتائج الفعلية للتدقيق الجنائي الذي كلفوا به ضمن المهلة المحددة في العقد.
 
من جهته شرح المدير العام السيد جيمس دانيال للرئيس عون رؤيتهم للمهمة التي أسندت اليهم للتدقيق الجنائي في الحسابات المالية لمصرف لبنان وما يمكن ان يواجههم من صعوبات خلال عملهم، مشددا على التزام فريق المدققين بالمهلة المعطاة له للتدقيق بعد حصوله على المعلومات المطلوبة من مصرف لبنان. وشكر السيد دانيال الثقة التي وضعتها الدولة اللبنانية لشركة " الفاريز ومرسال" للتدقيق الجنائي متمنيا ان يلقى فريق العمل كل التعاون المطلوب لانجاز المهمة.
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout