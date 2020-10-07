رئيس الجمهورية امام وفد من شركة "ألفاريز ومارسال": الشعب اللبناني يتطلع باهتمام الى نتائج التدقيق الجنائي لأنه من الإصلاحات الأساسية للخروج من الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة

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دانيال: نؤكد التزام فريقنا بالمهلة المعطاة له للتدقيق بعد تسلمنا المعلومات المطلوبة

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان الشعب اللبناني يتطلع باهتمام الى نتائج التدقيق الجنائي Forensic audit في الحسابات المالية لمصرف لبنان لان هذا التدقيق هو من الإصلاحات الأساسية التي اقرتها الحكومة اللبنانية للخروج من الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان.

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا وفدا من شركة "الفاريز ومارسال" Alvarez and Marsal للتدقيق الجنائي ضم مديرها العام السيد جيمس دانيال والمدير الإداري فيها اسيلد يانوش اوزيب والسيد يحيى نصير، وذلك في حضور وزير المال غازي وزني والوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والمستشار الاقتصادي والمالي شربل قرداحي.

ولفت الرئيس عون وفد شركة التدقيق الى ضرورة التوصل الى نتائج حاسمة ودقيقة وواضحة معززة بالمستندات والأدلة الثبوتية، داعيا أعضاء الوفد الى مراجعته في حال وجد فريق التدقيق أي صعوبات في العمل ليصار الى ازالتها بسرعة واستكمال المهمة، مذكّرا بوجوب الالتزام بسرية العمل والمعلومات التي يحصلون عليها ومتمنيا لهم النجاح في المهمة وتقديم النتائج الفعلية للتدقيق الجنائي الذي كلفوا به ضمن المهلة المحددة في العقد.

من جهته شرح المدير العام السيد جيمس دانيال للرئيس عون رؤيتهم للمهمة التي أسندت اليهم للتدقيق الجنائي في الحسابات المالية لمصرف لبنان وما يمكن ان يواجههم من صعوبات خلال عملهم، مشددا على التزام فريق المدققين بالمهلة المعطاة له للتدقيق بعد حصوله على المعلومات المطلوبة من مصرف لبنان. وشكر السيد دانيال الثقة التي وضعتها الدولة اللبنانية لشركة " الفاريز ومرسال" للتدقيق الجنائي متمنيا ان يلقى فريق العمل كل التعاون المطلوب لانجاز المهمة.