تحذير من كارثة صحية في هذه المنطقة اللبنانية!

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أعلنت خلية الأزمة والطوارئ في اتحاد بلديات الضنية في بيان، عن "تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وهو رقم قياسي يعتبر الأعلى في الضنية منذ أن ظهرت أول إصابة فيها في 23 آذار الماضي".

وأعلن عن هذه الاصابات بعد ظهور نتائج الفحوصات المخبرية التي اجرتها وزارة الصحة العامة اول من امس الاثنين في قاعة الملعب البلدي في بلدة بخعون الكائن في مشروع حربا على مخالطين لمصابين من بلدات بخعون، السفيرة، إيزال، مراح السراج، قرصيتا، نمرين، عين التينة، بيت حاويك، بطرماز وسير.

وتوزعت الإصابات على البلدات والقرى كالتالي: السفيرة 19، قرصيتا 9، بخعون 8، نمرين 5، إصابتان في كل من عين التينة وبيت حاويك، وإصابة واحدة في بطرماز، إيزال ومراح السراج، بالإضافة إلى 9 حالات في المنطقة الرمادية "gray zone" سيعاد فحصها للتأكد من إصابتها أو عدمه.

ودفع ذلك طبيبة القضاء الدكتورة بسمة الشعراني إلى "التحذير من كارثة صحية سوف تحل على منطقة الضنية إذا لم يتقيد أهلها ويلتزمون الإجراءات الصحية والوقائية اللازمة والضرورية التي أوصت بها وزارة الصحّة، م نوضع الكمامة إلى التباعد الإجتماعي والحفاظ على النظافة والتعقيم".