أرسلان: الكارثة وقعت

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غرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر "تويتر" قائلاً: "ماذا ننتظر لنعي حقيقة فشل النظام السياسي في رأب الصدع بين اللبنانيين وبين دولتهم وجمهوريتهم؟ الكارثة السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية وقعت، مغلّفةً بالانقسامات المذهبية والطائفية والعنصرية البغيضة... الشعب يجوع وسُرق ما سُرق منه وجُمّد ما جُمّد له".

وأضاف: "ستتعاظم الكوارث أكثر فأكثر في المدى القريب والمتوسط والبعيد... ولا حلّ اذا لم نجده نحن بترفعٍ ومصداقية وشفافية، وبنفض غبار السنوات الثلاثين الماضية وتبعاتها لنبني معاً جميعاً وطن المواطنية على حساب كل ما أوصلنا إلى هنا من سلبٍ ونهبٍ وسرقة وانقسام على جنس الملائكة... كفى كفى كفى... رحمةً بالعباد".