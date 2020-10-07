خلية الازمة في رحبة: حالتان ايجابيتان جديدتان

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أعلنت خلية الازمة في رحبة في بيان عن تسجيل اصابتين جديدتين في البلدة.

وجاء في البيان :"إن خلية الأزمة في بلدية رحبة تشد على أيدي كل أبناء البلدة، وتطلب من الجميع الاستمرار الوقائي الواعي الذي تميز به أبناء رحبة جميعا. وتتمنى الخلية رفع منسوب الوقاية والحذر.

وتعلمكم بتسجيل حالتين إيجابيتين جديدتين في البلدة مع تأكيد تعافي جميع الحالات السابقة.

والمصابان ملتزمان الحجر التام، وكذلك مخالطوهم، والخلية تعمل على اجراء الفحوصات تباعا. لذلك يرجى من المخالطين ومخالطي المخالطين التواصل مع الخلية والانتباه هذه الفترة وعدم مخالطة أحد.

إن رفع منسوب الإجراءات الوقائية بات ضروريا، مع ازدياد الحالات في مختلف القرى العكارية.

مسؤوليتنا جميعا حماية بلدتنا وأهلها، ودمتم خير متعاونين، فبالشراكة نرتقي.

يمكنكم الاتصال على: 06890300 - 71873919.