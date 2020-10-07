أسرار الصحف ليوم الأربعاء 7 تشرين الأول 2020

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مرجع نيابي إن الاستعصاء الحالي في تسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة هو أن ميثاقية الرئيس المكلف من الكتلة النيابية الأكبر في طائفته ويجب أن ينال ثقة حكومته من الغالبية النيابية في المجلس النيابي ونجاحه رهن بتفاهم هاتين الغالبيتين. وفي حال حصول هذا التفاهم تصبح طريق تسمية زعيم الغالبية الطائفية سالكة ولا حاجة لوكيل يملأ الفراغ.



كواليس

توقفت مصادر أوروبية أمام بيان إيراني حول أحداث ناغورني قره باغ يؤيد الحقوق البرية لأذربيجان ويرفض استعادتها بالقوة، ودور هذا البيان في التهيئة لمساعي وقف النار التي يبدو أنها برعاية روسية إيرانيّة تركيّة، بما يستعيد صورة المشهد السوريّ قبل خمس سنوات، والموقف الإيراني المتفهم للهواجس التركية الأمنيّة والرافض للتورّط العسكريّ التركيّ في سورية.





اللواء: أسرار

همس

حسب معلومات وصلت إلى بيروت، فإن التهويل بسحب فروع المصارف من ضاحية بيروت الجنوبية، أتى كرد على اقتراح قانون يعفي لبنان من عقوبات قيصر السوري!



غمز

يسجل في دوائر بيروتية عتب على مرجع كبير، على خلفية كلمة وردت في تصريحات منسوبة إليه!



لغز

يمضي رئيس حزب يميني إجازة شبه مفتوحة، بعدما خضع لإجراء فحوصات روتينية



نداء الوطن: خفايا

سيكون لمرجع روحي موقف حاسم من موضوع قانون الانتخاب في حال أصبح البحث فيه جدياً ويهدد المناصفة.

يؤكد الرئيس حسان دياب في مجالسه أنه غير معني بكل التسريبات التي تطال إعادة تعويم حكومة تصريف الأعمال.

يغيب وزير خدماتي في قطاع حيوي عن السمع ويكتفي بالقيام بالحدّ الأدنى المطلوب منه لتصريف الأعمال.

الجمهورية: أسرار





فرصة مساعدة خارجية

نصح مسؤول دبلوماسي كبير في عاصمة كبرى مسؤولاً لبنانياً سابقاً بعدم إضاعة فرصة مساعدة خارجية ما زالت متاحة للبنان.

إنجاز تمّ بالتفاهم

يؤكد قريبون من مرجع سياسي أن ما أنجزه أخيراً تمّ بالتفاهم مع مرجع رئاسي وليس على حساب صلاحياته.

رهانات خاطئة

يُحمّل دبلوماسي عربي كبير القوى السيادية مسؤولية تسليم لبنان الى محور آخر والتسبّب بالإنهيار نتيجة رهاناته الخاطئة وتسوياته .