حملة على المقاومة

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الديار: منذ اعلان الرئيس نبيه بري اتفاق الاطار للبدء بتفاوض غير مباشر برعاية الامم المتحدة وحضور الجانب الاميركي في مقر «اليوينفيل» في الناقورة لترسيم الحدود البرية والبحرية ، وتتعرض المقاومة والرئيس بري الى حملة مركزة والى «شيطنة»، «الثنائي الشيعي» واتهامه بالتطبيع مع العدو وبتمرير صفقات مع الجانب الاميركي ومن ضمنها ملف الحكومة.

وتؤكد الاوساط المقربة من الثنائي الشيعي ان هذه الحملة مدعومة من الخارج لاكمال مسلسل تشويه سمعة المقاومة ومسيرتها الناصعة، وبالتالي كل ما يقال ويكتب ليس الا تأدية لوظيفة مطلوبة اميركياً وخارجياً.

وفي شأن ترسيم الحدود، تؤكد الاوساط ان الامر مرهون باجتماع اللجنة العسكرية اللبنانية في الناقورة مع وفد كيان العدو في 14 الجاري لمعرفة اتجاه الامور.