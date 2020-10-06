تدابير سير في مار مخايل...

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:"ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال حفر في منطقة مار مخايل بعد مؤسسة كهرباء لبنان بحوالى/100/م باتجاه الدخولية بغية تمديد كابلات كهربائية لإصلاح أضرار محط الأشرفية الرئيسية من جراء إنفجار المرفأ، وذلك اعتبارا من الساعة 7،00 صباحا من يوم غد الأربعاء 07-10-2020 حتى الانتهاء.

ستؤدي هذه الأشغال إلى منع المرور على الطريق المذكور بالإتجاهين لمدة /7/ ساعات كحد أقصى، وتحويل السير إلى الطرقات المجاورة.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام".