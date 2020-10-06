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وزارة المهجرين: استمارة جديدة لتكوين داتا الكترونية لواقع وحاجات المناطق كافة

6
OCTOBER
2020
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اعلنت وزارة المهجرين في بيان، انه "في إطار الإعداد للاستراتجية الوطنية للانماء الريفي والمحلي، يهم الوزارة إعلام البلديات أنه تم اضافة استمارة جديدة على منصة IMPACT الالكترونية من قبل اللجنة الوزارية المكلفة، بالتنسيق مع التفتيش المركزي ووزارة الداخلية والبلديات. وتهدف هذه الاستمارة الشاملة لتكوين داتا الكترونية لواقع وحاجات المناطق اللبنانية، وتسمح بالتالي بوضع وتنفيذ البرامج التنموية التي تلبي حاجات هذه المناطق الحقيقية.

لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة المستندات المرفقة على الروابط التالية:
- الكتاب رقم 580 الصادر عن وزارة المهجرين بتاريخ 6 تشرين الأول 2020: https://bit.ly/34rZlP6
- الفيديو التوضيحي: https://bit.ly/36ChL2d
- منصة البلديات المشتركة : https://cp.cib.gov.lb

ويبقى فريق الدعم التابع لوزراة المهجرين على استعداد لاستقبال استفساراتكم على الخط الساخن التالي:01366373".

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