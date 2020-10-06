living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الملفات المعيشية ضاغطة أكثر من أي يوم مضى ..

6
OCTOBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الملفات المعيشية ضاغطة أكثر من أي يوم مضى، في ضوء الكلام المتداول، والمعلومات المنشورة عن رفع الدعم عن المواد الاساسية، سواء بشكل كلي أو متدرج.


أما العناوين السياسية، ففي حال مراوحة، لم يخرقها اليوم سوى الهمس السياسي عن محاولة جديدة لكسر الجمود الحكومي، في وقت لا تزال المواقف التي عطلت محاولة التأليف الاخيرة على حالها، بين فريق يسعى الى الاستئثار بالسلطة، معيداً عقارب الساعة إلى ما قبل استعادة الشراكة وتكريس الميثاق، وفريق يعمل على فرض اعراف جديدة، لا تقبل بها غالبية اللبنانيين. أما بين الفريقين المذكورين، ففريق ثالث هو الشعب اللبناني التواق الى الخلاص من محنة سيحتفل البعض بعيدها الاول بعد ايام، فيما هي في الاصل تتويجاً سلبياً لمسار سنوات ثلاثين من الخطايا المرتكبة في حق الوطن والشعب.


غير أن دون الانطلاق الفعلي لمسيرة التكليف والتأليف، وما ينبغي أن يؤدي إليه إنجازها من مرحلة جديدة إيجابية، سلسلة من المبادئ التي يبدو ان التفاهم حولها لم يتوفر بعد، وردت اليوم في بيان الاجتماع الاسبوعي لتكتل لبنان القوي، ومنها:
أولاً: الاعتراف الجماعي بأن الحاجة ‏باتت ضاغطة اكثر من أي يوم مضى لتشكيل حكومة تتولى عملية الإصلاح المطلوب، مع الاقرار الواقعي والعملي المنبثق من التجارب بأن الولادة الحكومية لا تتأمن بمجرد تكليف الرئيس، بل يحتاج الأمر إلى مجهود مسبق لضمان التأليف بعد التكليف.
ثانياً: ادراك القوى البرلمانية الكبرى لخطورة المرحلة، بحيث تسهل عملية ولادة حكومة تكون منتجة وفاعلة واصلاحية وتلتزم تنفيذ البرنامج الاصلاحي المتفق عليه من ضمن المبادرة الفرنسية.
ثالثاً: التشديد على ان مسار الاصلاح في لبنان لا يجوز أن يبقى عند البعض محطة إعلامية للاستغلال الشعبي والسياسي من دون مضمون تشريعي وتنفيذي واضح، ما يؤدي عمليا الى منع المحاسبة بحجة التذرع بنصوص ملتبسة وحصانات دستورية مزعومة لاستمرار الهدر والسرقة وصرف النفوذ واستباحة المال العام.

OTV News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout