الملفات المعيشية ضاغطة أكثر من أي يوم مضى، في ضوء الكلام المتداول، والمعلومات المنشورة عن رفع الدعم عن المواد الاساسية، سواء بشكل كلي أو متدرج.



أما العناوين السياسية، ففي حال مراوحة، لم يخرقها اليوم سوى الهمس السياسي عن محاولة جديدة لكسر الجمود الحكومي، في وقت لا تزال المواقف التي عطلت محاولة التأليف الاخيرة على حالها، بين فريق يسعى الى الاستئثار بالسلطة، معيداً عقارب الساعة إلى ما قبل استعادة الشراكة وتكريس الميثاق، وفريق يعمل على فرض اعراف جديدة، لا تقبل بها غالبية اللبنانيين. أما بين الفريقين المذكورين، ففريق ثالث هو الشعب اللبناني التواق الى الخلاص من محنة سيحتفل البعض بعيدها الاول بعد ايام، فيما هي في الاصل تتويجاً سلبياً لمسار سنوات ثلاثين من الخطايا المرتكبة في حق الوطن والشعب.



غير أن دون الانطلاق الفعلي لمسيرة التكليف والتأليف، وما ينبغي أن يؤدي إليه إنجازها من مرحلة جديدة إيجابية، سلسلة من المبادئ التي يبدو ان التفاهم حولها لم يتوفر بعد، وردت اليوم في بيان الاجتماع الاسبوعي لتكتل لبنان القوي، ومنها:

أولاً: الاعتراف الجماعي بأن الحاجة ‏باتت ضاغطة اكثر من أي يوم مضى لتشكيل حكومة تتولى عملية الإصلاح المطلوب، مع الاقرار الواقعي والعملي المنبثق من التجارب بأن الولادة الحكومية لا تتأمن بمجرد تكليف الرئيس، بل يحتاج الأمر إلى مجهود مسبق لضمان التأليف بعد التكليف.

ثانياً: ادراك القوى البرلمانية الكبرى لخطورة المرحلة، بحيث تسهل عملية ولادة حكومة تكون منتجة وفاعلة واصلاحية وتلتزم تنفيذ البرنامج الاصلاحي المتفق عليه من ضمن المبادرة الفرنسية.

ثالثاً: التشديد على ان مسار الاصلاح في لبنان لا يجوز أن يبقى عند البعض محطة إعلامية للاستغلال الشعبي والسياسي من دون مضمون تشريعي وتنفيذي واضح، ما يؤدي عمليا الى منع المحاسبة بحجة التذرع بنصوص ملتبسة وحصانات دستورية مزعومة لاستمرار الهدر والسرقة وصرف النفوذ واستباحة المال العام.