وزير الصحة بحث مع وفد روسي في تأمين اللقاح الروسي عندما يتم اعتماده

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إستقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن وفدا روسيا ضم مسؤولين في قطاع الدواء، وتناول البحث سبل حفظ حصة لبنان من اللقاح الروسي عندما يتم اعتماده من قبل منظمة الصحة العالمية.



وأعلن مدير عام شركة "فارميكو" الروسية فلاديمير بابيي في تصريح، أن "لقاح "سبوتنيك-7 الروسي" هو لقاح جيد"، لافتا إلى "إدخاله في التداول العام في روسيا في وقت قريب"، وأشار من جهة ثانية إلى "النوعية الجيدة للدواء الروسي وأهمية التواصل بين المصانع اللبنانية والروسية لإنتاج أدوية يحتاج إليها الشعب اللبناني".



بدوره لفت مدير "شركة I2 الروسية" ميخائيل ستيبانوف إلى "أهمية التعاون في مجال الأدوية خصوصا تلك غير الموجودة في لبنان لتأمين حاجات الشعب اللبناني". وأمل أن "يقوم الوزير حسن بزيارة إلى روسيا للاطلاع على مصانع الأدوية هناك، وما بلغته من تقدم طبي وعلمي معترف به".