كورونا لبنان: اصابة موظفة في "أفران شمسين"!

A + A -

أعلنت بلدية العباسية، في بيان اليوم، انه "بعد تواصل ادارة فرن شمسين- فرع العباسية مع البلدية، وفور تبلغها من موظفة تعمل لديها بنتيجتها الايجابية لفحص الكورونا وهي كانت في اجازة، وبعد التواصل مع طبابة القضاء وادارة الكوارث في قضاء صور، أخذت البلدية الاجراءات اللازمة بعزل وحجر المخالطين وطلبت اجراء فحص عشوائي لكل من كان في المناوبة وقامت بتعقيم الاسطح في صالة العرض، وطلبت من الادارة التشدد في ارتداء الكمامات للموظفين والزبائن تحت طائلة دفع غرامة، على ان تتابع البلدية ووزارة الصحة عبر طبابة القضاء نتائج الفحوص ويبنى على الشيء مقتضاه".