تحديد اسعار الدجاج ومشتقاته والبيض واللحوم ومشتقاتها

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صدر عن وزيرا الاقتصاد والتجارة راوول نعمه والزراعة عباس مرتضى في حكومة تصريف الأعمال قراراً مشتركاً يحدد اسعار الدجاج ومشتقاته والبيض واللحوم ومشتقاتها، وذلك بناءً على المفاوضات مع النقابات المختصة وتعهدهم على الالتزام بالأسعار وتوفير كافة السلع بالكميات اللازمة، وعلى وجوب تحديد كافة الأسعار لكل عدد او نوع من السلع لتفادي اي تلاعب بالأسعار، بالإضافة الى ضرورات المصلحة العامة وتأمين الاستقرار في اسعار السلع المرتبطة بالدعم الممنوح من مصرف لبنان بشكل مباشر او غير مباشر، وبناءً على ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي.

ان هذا القرار ساري المفعول ونافذ لمدة ثلاثة أشهر من تاريخه ويخضع للتعديل كلما دعت الحاجة او تغيرت الظروف التي تتحكم بتقييم هذه الاسعار، كما ان عدم الالتزام بسقف الاسعار الواردة في هذا القرار من قبل القطاعات والاطراف المعنية تستوجب اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية من قبل الادارات والوزارات المعنية والقضاء بحق المخالف.

يقرران ما يأتي:

يحدد سقف سعر الدجاج ومشتقاته على الشكل الآتي (ل.ل):

الصنف السعر

فروج حي باب المزرعة 8,500

فروج مذبوح 12,500

قوانص 8,000

سودة 12,500

فخذ كامل 11,000

ورك كامل 8,000

دبوس كامل او فخذ سكين 16,000

جانح كامل 11,000

جانح خاص او جانح مقطع 14,500

فخذ او جانح مسحب دون جلد 19,000

متبلات فخذ او جانح 16,000

صدر مسحب مع جلدة 19,000

صدر مسحب دون جلدة 23,000

متبلات صدر - طاووق 23,000

فروج مسحب خاص كما للمطاعم 23,000

فروج مقطع خاص كما للمطاعم 14,500

فروج مقطع خاص كما للمطاعم - بروستد 20,000

صدر خاص كما للمطاعم: مقطع اضافيا او على الوزن، فيلية على انواعها 28,500

تغليف كرتون/كغ ان لزم ووجد 1,500

يحدد سقف سعر البيض الاحمر او الأبيض على الشكل الآتي (ل ل):

الصنف عدد Aفئة

متوسط ٦٣غ

وما فوق Bفئة

متوسط دون ٦٣غ bio, free range...

*الخ

فلت او علب غير حجم 1 550 500 1,000

علبة 6 4,500 4,000 6,000

علبة 10 8,000 7,000 10,000

علبة 12 9,500 8,500 12,000

علبة 15 11,500 10,500 15,000

كرتونة 30 16,000 12,750 30,000

* حسب تصنيف وزارة الزراعة

يحدد سقف سعر اللحوم المبردة فاكيوم ومشتقاتها للمستهلك على الشكل الآتي (ل ل):

الصنف السعر

لعبة بقر فاكيوم 29,000

وجه بقر فاكيوم 30,000

طويلة بقر فاكيوم 29,000

شهباية بقر فاكيوم 30,000

فوفيلة بقر فاكيوم 40,000

موزات بقر فاكيوم 26,000

دقن اللحام بقر فاكيوم 35,000

فيلة بقر فاكيوم 40,000

انتركوت بقر فاكيوم 35,000

كستلتة بقر فاكيوم 25,000

بريسكت بقر فاكيوم 25,000

كتف بقر فاكيوم 25,000

يحدد سقف سعر اللحوم الطازجة ومشتقاتها للمستهلك على الشكل الآتي (ل ل):

الصنف السعر

لحم بقر صافي عجل كامل 36,000

لحم فخد بقر مجروم 39,000

لحم باط بقر مجروم 36,000

لحم زور ضلع بقر مجروم 34,000

لحم غنم بيلا صافي كامل 35,000

لحم غنم بيلا فخذ مجروم 41,000

لحم غنم بيلا باط مجروم 39,000

لحم غنم عواس صافي كامل 44,000

لحم غنم عواس فخذ مجروم 51,000

لحم غنم عواس باط مجروم 49,000