تحديد اسعار الدجاج ومشتقاته والبيض واللحوم ومشتقاتها

صدر عن وزيرا الاقتصاد والتجارة راوول نعمه والزراعة عباس مرتضى في حكومة تصريف الأعمال قراراً مشتركاً يحدد اسعار الدجاج ومشتقاته والبيض واللحوم ومشتقاتها، وذلك بناءً على المفاوضات مع النقابات المختصة وتعهدهم على الالتزام بالأسعار وتوفير كافة السلع بالكميات اللازمة، وعلى وجوب تحديد كافة الأسعار لكل عدد او نوع من السلع لتفادي اي تلاعب بالأسعار، بالإضافة الى ضرورات المصلحة العامة وتأمين الاستقرار في اسعار السلع المرتبطة بالدعم الممنوح من مصرف لبنان بشكل مباشر او غير مباشر، وبناءً على ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي.
ان هذا القرار ساري المفعول ونافذ لمدة ثلاثة أشهر من تاريخه ويخضع للتعديل كلما دعت الحاجة او تغيرت الظروف التي تتحكم بتقييم هذه الاسعار، كما ان عدم الالتزام بسقف الاسعار الواردة في هذا القرار من قبل القطاعات والاطراف المعنية تستوجب اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية من قبل الادارات والوزارات المعنية والقضاء بحق المخالف.
يقرران ما يأتي:
يحدد سقف سعر الدجاج ومشتقاته على الشكل الآتي (ل.ل):
الصنف السعر
فروج حي باب المزرعة 8,500
فروج مذبوح 12,500
قوانص 8,000
سودة 12,500
فخذ كامل 11,000
ورك كامل 8,000
دبوس كامل او فخذ سكين 16,000
جانح كامل 11,000
جانح خاص او جانح مقطع 14,500
فخذ او جانح مسحب دون جلد 19,000
متبلات فخذ او جانح 16,000
صدر مسحب مع جلدة 19,000
صدر مسحب دون جلدة 23,000
متبلات صدر - طاووق 23,000
فروج مسحب خاص كما للمطاعم 23,000
فروج مقطع خاص كما للمطاعم 14,500
فروج مقطع خاص كما للمطاعم - بروستد 20,000
صدر خاص كما للمطاعم: مقطع اضافيا او على الوزن، فيلية على انواعها 28,500
تغليف كرتون/كغ ان لزم ووجد 1,500
يحدد سقف سعر البيض الاحمر او الأبيض على الشكل الآتي (ل ل):
الصنف عدد Aفئة
متوسط ٦٣غ
وما فوق Bفئة
متوسط دون ٦٣غ bio, free range...
*الخ
فلت او علب غير حجم 1 550 500 1,000
علبة 6 4,500 4,000 6,000
علبة 10 8,000 7,000 10,000
علبة 12 9,500 8,500 12,000
علبة 15 11,500 10,500 15,000
كرتونة 30 16,000 12,750 30,000
* حسب تصنيف وزارة الزراعة
يحدد سقف سعر اللحوم المبردة فاكيوم ومشتقاتها للمستهلك على الشكل الآتي (ل ل):
الصنف السعر
لعبة بقر فاكيوم 29,000
وجه بقر فاكيوم 30,000
طويلة بقر فاكيوم 29,000
شهباية بقر فاكيوم 30,000
فوفيلة بقر فاكيوم 40,000
موزات بقر فاكيوم 26,000
دقن اللحام بقر فاكيوم 35,000
فيلة بقر فاكيوم 40,000
انتركوت بقر فاكيوم 35,000
كستلتة بقر فاكيوم 25,000
بريسكت بقر فاكيوم 25,000
كتف بقر فاكيوم 25,000
يحدد سقف سعر اللحوم الطازجة ومشتقاتها للمستهلك على الشكل الآتي (ل ل):
الصنف السعر
لحم بقر صافي عجل كامل 36,000
لحم فخد بقر مجروم 39,000
لحم باط بقر مجروم 36,000
لحم زور ضلع بقر مجروم 34,000
لحم غنم بيلا صافي كامل 35,000
لحم غنم بيلا فخذ مجروم 41,000
لحم غنم بيلا باط مجروم 39,000
لحم غنم عواس صافي كامل 44,000
لحم غنم عواس فخذ مجروم 51,000
لحم غنم عواس باط مجروم 49,000