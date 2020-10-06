عداد كورونا في طرابلس يواصل الارتفاع

A + A -

أعلنت خلية متابعة أزمة "كورونا" في قضاء طرابلس ، في نشرتها اليومية، عن تسجيل 52 حالة ايجابية جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الآتي:



- طرابلس: 40

- الميناء: 6

- البداوي: 4

- القلمون: 2



وجددت الخلية التأكيد على "وجوب التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية، خاصة لناحية ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط، ومنع اي شكل من اشكال التجمعات، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة"، مناشدة المصابين "وجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية"، متمنية لهم الشفاء العاجل".