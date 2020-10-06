رئيس الجمهورية اطلع من النائب كنعان على مسار القوانين الاصلاحية. النائب كنعان: ما تحقق يعطي اشارة ايجابية على المستويين الدولي والمحلي

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان الذي اطلعه على لائحة الاصلاحات من مشاريع واقتراحات قوانين وقرارات، التي اعدتها لجنة المال والموازنة النيابية لوضعها موضع التنفيذ تشريعيًا ومتابعتها من خلال الرقابة النيابية.

وافاد النائب كنعان ان البحث تطرق الى مسار القوانين التي صدرت مؤخراً والتي تصب في اطار مكافحة الفساد ولاسيما قانون الاثراء غير المشروع ورفع السرية المصرفية ومسألة استعادة الاموال المنهوبة التي انجزتها اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة واحالتها الى اللجان.

واعتبر النائب كنعان ان ما تحقق يعطي اشارة ايجابية على المستويين الدولي والمحلي، ويضع حداً للشلل الحاصل على صعيد المحاسبة والقضاء خصوصاً بالنسبة الى السلطات الدستورية والسياسية التي شملتها التشريعات الاخيرة.