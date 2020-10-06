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إقفال الشوارع المؤدية الى هذه البلدة من 7 الحالي حتى 15 منه

6
OCTOBER
2020
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أعلن رئيس بلدية كوسبا عقل جريج في بيان انه "نظرا إلى الواقع الوبائي المستجد ولتزايد اعداد المصابين بفيروس كورونا وتجاوزها النسب المسموح بها، مقارنة مع عدد سكان البلدة، وبسبب عدم التزام التدابير والاجراءات الوقائية من فيروس كورونا، واستنادا إلى توصيات لجنة كورونا في البلدية، وبناء على ضرورة المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة تقفل بشكل تام الشوارع المؤدية إلى أحياء البلدة الداخلية، ويترك منفذان لدخول البلدة والخروج منها، الأول عند دوار كوسبا - مدخل شارع البريد، والثاني مدخل السوق القديم من جهة الأوتوستراد".
 
أضاف البيان": "يتوقف العمل في الإدارات والمؤسسات الرسمية والخاصة في نطاق شوارع البلدة الداخلية، ما عدا الصيدليات والأفران والميني ماركت والملاحم "خدمة الدليفري فقط" مع مراعاة الشروط الصحية واجراءات الوقاية والسلامة العامة. بالنسبة إلى المؤسسات التجارية على أوتوستراد الأرز، تبقى غير مقفلة شرط التزام إجراءات الوقاية وضمان عدم الاقتظاظ داخل هذه المؤسسات. أما بالنسبة إلى المطاعم فيجب أن تلتزم خدمة الدليفري فقط. تلغى الزيارات والمناسبات الاجتماعية والحفلات والسهرات والتجمعات على أنواعها، ويتم التنسيق مع المرجعيات الدينية لجهة إقفال دور العبادة وإلغاء المناسبات الدينية".
 
وتابع: "على أبناء البلدة التزام المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، ويستثنى من يعمل خارج البلدة. تقفل المؤسسات ضمن نطاق بلدة كوسبا عند الساعة الخامسة مساء باستثناء خدمة الدليفري في المطاعم. تكلف الشرطة البلدية تطبيق هذه المقررات، وتسطير محاضر ضبط في حق المخالفين. عند معاينة أي مخالفة لمقررات هذا القرار يرجى الاتصال على الرقم 03550905".
 
 
ختم: "يعمل بهذا القرار اعتبارا من السادسة صباحا من يوم الأربعاء 7/10/2020 ولغاية السادسة صباح يوم الخميس 15/10/2020 وهذه الفترة قابلة للتجديد وذلك بعد درس أرقام الإصابات خلال هذا الأسبوع، ويتم التبليغ حين تدعو الحاجة".  
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