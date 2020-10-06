كورونا لبنان … 80% من أسرّة المستشفيات مشغولة!

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أكد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أن هناك ستة عشر مستشفى خاصاً يستقبل مرضى فيروس كورونا، مشدداً على أن هذه المستشفيات تبذل أقصى جهدها في ظل الظروف الراهنة لاسيما وأن تخصيص أقسام خاصة بكورونا مكلف جداً.



وفي حديث الى “صوت كل لبنان”، أشار هارون إلى أن عدد الأسرّة في المستشفيات الخاصة بلغ ثلاث مئة للحالات المستقرة ومئة للعناية الفائقة وهو يوازي الأسرّة في المستشفيات الحكومية، لافتاً إلى أن نسبة الإشغال بلغت ثمانين في المئة.

وذكّر هارون بأن المستشفيات لم تحصل على مستحقاتها المالية من الدولة عن عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠، محذراً من أن الدولة مفلسة وكلفة الطبابة أصبحت مرتفعة جداً.

وعن أزمة المستلزمات الطبية، أمل هارون في أن تجد طريقها إلى الحل قريباً، متوقعاً أن يبدأ التسليم مجدداً مطلع الأسبوع المقبل.