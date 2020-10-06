تقرير يكشف عدد الشهداء والمفقودين في إنفجار المرفأ

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نشرت رئاسة الحكومة تقريرها الأسبوعي حول الإستجابة لكارثة إنفجار مرفأ بيروت.



وأشار التقرير الى أن "وفقا للجيش اللبناني، لا يزال هناك 9 مفقودين: 3 لبنانيين، 5 سوريين، ومصري (غرفة العمليات المتقدمة للجيش 3-10-2020)".



وأوضح التقرير أن "وفقاً لقوى الأمن الداخلي، هناك 202 شخصا وقعوا ضحية الإنفجار".



ولفت التقرير الى أن "37000 من العائلات الأكثر حاجة ستستفيد من التحويلات المالية النقدية لغاية 6 أشهر من خلال الصندوق الإئتماني للإتحاد الأوروبي".



وكشف التقرير أن "لغاية تاريخه، هناك 459 جمعية ومنظمة مسجلة لدى غرفة عمليات المتقدمة للجيش وهي تقدم المساعدة في توفير الإحتياجات الأساسية، والدعم الصحي، إعادة إعمار المنازل المهدمة، دعم المهجرين، وإدارة النفايات (تقرير غرفة العمليات المتقدمة للجيش 3-10-2020).



وأضاف: "لتاريخه، تم إحصاء 189320 أسرة من مناطق المدّور، رأس بيروت، الرميل، ميناء الحصن، البسطة التحتا، والمصيطبة ما زالت بحاجة للمساعدات الإنسانية لا سيما الغذاء (غرفة عمليات الجيش المتقدمة 3-10-2020)".



ووفقاً للتقرير، تم إحصاء 453106 أسرة في المناطق المتضررة بحاجة للدعم في إعادة تأهيل مساكنها (غرفة العمليات المتقدمة للجيش 3-10-2020).



وشدد التقرير على أن "منذ بدء عمليات الإستجابة، استلم 127 مستشفى حكوميا وخاصا ومركزا صحيا في لبنان المساعدات الطبية والتي تتضمن المستلزمات الطبية والأدوية والمعدات".