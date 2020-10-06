living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تقرير يكشف عدد الشهداء والمفقودين في إنفجار المرفأ

6
OCTOBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نشرت رئاسة الحكومة تقريرها الأسبوعي حول الإستجابة لكارثة إنفجار مرفأ بيروت.


وأشار التقرير الى أن "وفقا للجيش اللبناني، لا يزال هناك 9 مفقودين: 3 لبنانيين، 5 سوريين، ومصري (غرفة العمليات المتقدمة للجيش 3-10-2020)".


وأوضح التقرير أن "وفقاً لقوى الأمن الداخلي، هناك 202 شخصا وقعوا ضحية الإنفجار".


ولفت التقرير الى أن "37000 من العائلات الأكثر حاجة ستستفيد من التحويلات المالية النقدية لغاية 6 أشهر من خلال الصندوق الإئتماني للإتحاد الأوروبي".


وكشف التقرير أن "لغاية تاريخه، هناك 459 جمعية ومنظمة مسجلة لدى غرفة عمليات المتقدمة للجيش وهي تقدم المساعدة في توفير الإحتياجات الأساسية، والدعم الصحي، إعادة إعمار المنازل المهدمة، دعم المهجرين، وإدارة النفايات (تقرير غرفة العمليات المتقدمة للجيش 3-10-2020).


وأضاف: "لتاريخه، تم إحصاء 189320 أسرة من مناطق المدّور، رأس بيروت، الرميل، ميناء الحصن، البسطة التحتا، والمصيطبة ما زالت بحاجة للمساعدات الإنسانية لا سيما الغذاء (غرفة عمليات الجيش المتقدمة 3-10-2020)".


ووفقاً للتقرير، تم إحصاء 453106 أسرة في المناطق المتضررة بحاجة للدعم في إعادة تأهيل مساكنها (غرفة العمليات المتقدمة للجيش 3-10-2020).


وشدد التقرير على أن "منذ بدء عمليات الإستجابة، استلم 127 مستشفى حكوميا وخاصا ومركزا صحيا في لبنان المساعدات الطبية والتي تتضمن المستلزمات الطبية والأدوية والمعدات".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout