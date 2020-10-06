عاجل - محاولة تهريب كميّة كبيرة من الأدوية عبر المطار!

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صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البـلاغ التالـي:



في إطار الحد من عمليّات تهريب الادوية خارج الأراضي اللبنانية -نظراً لحاجة المواطنين اليها- لما له من انعكاسات سلبية على الاقتصاد اللبناني والمصلحة العامة.



بتاريخ 4-10-2020، تمكن عناصر فصيلة تفتيشات المطار في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، من إحباط عملية تهريب كمية من الادوية قام بها /6/ اشخاص من الجنسية المصرية كانوا متوجهين الى القاهرة وهم:



ع. ا. (مواليد عام 1972)

ص. ا. (مواليد عام 1990)

ا. ع. (مواليد عام 1995)

م. ش. (مواليد عام 1977)

ب. م. (مواليد عام 1973)

م. د. (مواليد عام 1980)

ضبط بحوزتهم /161/ علبة PANADOL، /10/ علب CENTRUM، /33/ علبة COLCHICINE، /128/ علبة EUTHYROX، /20/ علبة SOLPADEINE، علبة SABRIL عدد/2/، /184/ ظرف PANADOL، /147/ ظرف EUTHYROX، /12/ ظرف XTANDI، علبة PYLERA.



باستماعهم من قبل فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية، أفادوا انهم اشتروا الادوية من عدة صيدليات في لبنان لاستعمالها في مصر.

تُركوا لقاء سندات إقامة، بناء على إشارة القضاء المختص.