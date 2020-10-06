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درغام: دخلنا مرحلة صعبة جدا وأصبحنا في قلب العاصفة

6
OCTOBER
2020
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أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام في حديث لإذاعة "صوت لبنان" الى "أننا دخلنا في مرحلة صعبة جدا وأصبحنا في قلب العاصفة، والانهيار المالي والإقتصادي سيؤدي حتما الى فوضى أمنية، ولا أعتقد أن أي طرف سيكون بمنأى عن الانهيار".
 
وقال: "مر شهران على إستقالة حسان دياب، والمبادرة الفرنسية مجمدة والبلد منهك، والاتصالات الداخلية ليست على مستوى التحديات، معتبرا أن من يعول على إنتظار نتائج إنتخابات الرئاسة الأميركية مخطئ جدا لأنن قد لا نصمد الى ذلك التاريخ" .
 
وأضاف:" إن  تصريف الأعمال مجمد وحكومة تصريف الأعمال ليست بحاجة الى تعويم بل المطلوب إستئناف عملها".
 
وحول عودة الرئيس دياب عن الاستقالة أكد درغام "أن هناك أكثر من رأي دستوري ولا أعتقد أن الرئيس دياب بوارد العودة، ولكن بغض النظر عن هذا الأمر، لماذا لم تتمكن حكومة دياب من العمل والإنجاز  بالرغم من أنها مدعومة من لون واحد؟ مؤكدا أن التيار الوطني الحر كان داعما ومسهلا الى أقصى الحدود تماما كما الموقف من المبادرة الفرنسية".
 
وقال درغام: "الله يسامح اللي سرق الثورة الحقيقية واللي حرفها عن مسارها الحقيقي"، متسائلا،" كيف يمكن للعسكري في الجيش اللبناني الذي يتقاضى راتبا بقيمة 150 $ ولا يعطى حقوقه أن يتمكن من تأمين إحتياجاته، والاستمرار في حفظ الأمن؟".  
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