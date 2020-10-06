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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 6 تشرين الأول 2020

6
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 الأخبار: تلويح بـ«حكومة اللون الواحد»: هل يعود دياب عن استقالته؟

 

 

 


الديار: لبنان ينزلق الى النموذج الايطالي صحيا .. رفع الدعم يهدد «بانفجار» الشارع
«كسر الجليد» «جوا» لم يخلُ من «عتب» رئاسي على بري : لا حكومة قريباً !
تضليل اسرائيلي وشروط لبنانية في ملف الترسيم .. وخرائط الجيش حاسمة

 

 

 

نداء الوطن: "الاتفاق" مع إسرائيل يربك 8 آذار ونصرالله "يرصّ الصفوف" غداً
استشارات "على العمياني" وتحرك فرنسي خلال أيام

 

 

 


البناء: الحوار الجويّ بين عون وبري في رحلة الكويت لامس العناوين دون الدخول في التفاصيل
الاستشارات للأسبوع المقبل... وعقدة التكليف حريريّة... والثنائي لن يبادر وسينتظر / ميقاتي مستعدّ وسلام ممتنع والسنيورة مستبعَد والحريري معتكِف... فهل يعود أديب؟

 

 

 


اللواء: «المفاتحة الحكومية»: العجز عن التكليف يطيح بسرعة التأليف!
أمير الكويت يجدّد الاستمرار بدعم لبنان.. وسفيرة ماكرون خلال أيام.. والنقابات تهدّد إذا رفع الدعم

 

 

 


النهار: البطاقة التموينية "طبخة بحص"؟

 

 

 


الجمهورية: لبنان امام خطرين: الانهيار والفوضى

رفع الدعم وتجرع الكأس

 

 

 

 

the daily star: Trump leaves hospital, declares 'I feel good'

 

 

 


l'orient le jour: Comment le 4 août a changé leur vie à tout jamais

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