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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 6 تشرين الأول 2020

6
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا
قال سفير أوروبي إنه يتلقى قلق مرجعيات سياسية وروحية لبنانية مناوئة لثنائي حركة أمل وحزب الله كانت تراهن على الرافعة الأميركيّة في هذه المواجهة، وتخشى أن يكون اتفاق إطار التفاوض حول حدود الغاز والنفط قد أحبط رهانهم بعدما أحرق بعضهم السفن مع الثنائي وبالغ في حال العداء ويخشى أن يتخلى الأميركيون عن توفير الغطاء لهم.

 

كواليس

قالت مصادر روسية إن تشجيعاً أميركياً لتركياً على تعزيز موقفها وحضورها في أذربيجان وتصعيد خطابها مع وعود بتغطية دورها في ليبيا بالمقابل لمنع فتح ملف الوجود الأميركي والإسرائيلي في أذربيجان كشرط للحل السياسيّ بما يذكر بالذي جرى مع الأتراك في سورية.

 

 


اللواء: أسرار

همس
لاحظت أوساط سياسية، أنه على الرغم من مهلة جديدة للمبادرة الفرنسية، فإن أسبوع أو أكثر انقضى من دون أية إشارة ملموسة على عمل ما!؟

 


لغز
يجني سماسرة التهريب مبالغ طائلة بين سعر المشترى في لبنان وسعر المبيع عبر الوسطاء داخل حدود بلد مجاور!

 

 


نداء الوطن: خفايا

كلّف مرجع رئاسي فريقاً متخصصاً التحضير لوجستياً وقانونياً لمفاوضات ترسيم الحدود قبل الشروع بها.

 

حمّل مسؤول بارز في قوى 8 آذار الرئيس نبيه بري مسؤولية "الإخراج السيئ" لإعلان الاتفاق على الترسيم الحدودي مع إسرائيل، قائلاً: "المشهدية الاحتفالية في عين التينة أحرجت "حزب الله".

 

عُلم أنّ شخصيات سياسية من كبار أصحاب المشاريع والمقتدرين مالياً تتوسط لدى مصرف لبنان لتسديد قروضها بالدولار لدى المصارف بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف الرسمي.

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