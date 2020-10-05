غسان جواد، زياد أسود، يعقوب الصراف و عاتكة بري... إليكم ابرز ما جاء على لسان ضيوف "ضروري نحكي" هذه الليلة

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أبرز ما جاء في حلقة "ضروري نحكي" والتي كان ضيوفها الصحافي غسان جواد، الوزير السابق يعقوب الصراف، النائب زياد اسود، رئيسة دائرة مكافحة الأمراض الانتقالية في وزارة الصحة الدكتورة عاتكة بري:

الصحافي غسان جواد عبر ضروري نحكي:

- عودة الحريري للحكومة غير واردة اليوم لأنه من الصعب ان يترشح أو يتم الاتفاق على تسميته، أما كل الأسماء المتداولة ما هي إلا بإطار الحرق او إطار التنجيم

- هناك إصلاحات في الطائف لو نطبقها يكون وضعنا ممتاز ومنها إلغاء الطائفية السياسية وإنشاء مجلس الشيوخ وتطبيق اللامركزية الإدارية

- من الأخطاء التي حصلت تأخر الرئيس عون بخطاب الدولة المدنية لأننا كنا من المؤمنين به بأنه سينقلنا إلى الجمهورية الثالثة وهذا الخطاب كان سيثمر بسبب حيثية عون المسيحية الكبيرة

- أعتقد أن رئيس الحكومة تسرّع عندما حصر التحقيق بـ 5 أيام وأعتقد أنه كان يقصد تحديد المسؤوليات لا أكثر

- إما أن نثق بقيادة الجيش أو لاء وإما نثق برئيس الجمهورية أو لا بملف المفاوضات التي تحصل اليوم لتصحيح الخطأ الذي حصل في ترسيم الحدود البحرية في عهد حكومة السنيورة

- كل ما يحصل اليوم في ما يخص المفاوضات هي مزايدات ونكد لا أكثر

- خطوة المفاوضات على ترسيم الحدود والتي يقودها اليوم الرئيس ميشال عون هي خطوة تضع لبنان في مكان أقل عرضة للعدوانية فقط

- بايدن وعد إيران بعودة الاتفاق النووي وهو أقل عدوانية من ترامب

- كل ما يحصل اليوم في ما يخص المفاوضات هي مزايدات ونكد لا أكثر

- نحن بحاجة اليوم إلى ثورة قيم في لبنان، أين الثوار الحقيقيين في لحظات البلد مأزوم فيها على عدة مستويات، لا نرى إلا شائعات واستهدافات سياسية وتشظي للمجتمع

- بدري ضاهر وغيره قيد المحاكمة اليوم وعندما يصدر القرار الاتهامي بحقهم نكون أمام متهمين وعندها نصبح قادرين على مطالبة السلطة بإعفائه من مهامه وأعتقد أن ذلك يحتاج لمجلس وزراء

- المساعي لإسقاط عهد الرئيس عون بدأت من الـ 2016 وأول أزمة كانت اختطاف الحريري وكان هناك اعتراض سعودي جدي على التسوية الرئاسية واستُكمل بممارسة السلبية تجاه البلد وتجاه الحريري نفسه

- الولايات المتحدة أيضاً اتخذت عدة قرارات كفيلة بانهيار البلد مثل منع إدخال العملة الصعبة على لبنان، فكان هناك قرار بتجفيف العملة الصعبة في لبنان، ومع التراكمات والموقف السعودي السلبي وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم

- لا طرح جدي للأسماء بعد وأستبعد أن يمشي حزب الله بمحمد بعاصيري

- التكليف قد يحصل قبل 4 تشرين أما التأليف فيحتاج لعودة الفرنسي والعصا معه لأن لبنان اعتاد على ألا يشكل حكوماته إلا بالضغط والتدخل الخارجي

- الفرنسي "أكل كف من الأميركي وإجا فش خلقه فينا" والعقوبات الاميركية كانت رسالة شديدة السلبية تجاه المبادرة الفرنسية

عضو تكتل لبنان القوي النائب زياد أسود عبر ضروري نحكي:

- لست موافقاً على أن التعرض للرئيس هو من الحريات العامة، لأن الحرية العامة لها حدين أولها ان تكون مسندة لأدلة ووقائع وثانيها ألا تخالف القانون

- القانون واضح في ما يخص التعرض لرئيس الجمهورية، وقانون العقوبات يجرّم ذلك وتصل عقوبته لـ 6 أشهر حبس لكن للاسف القضاء اللبناني اليوم لا يأخذ دوره

- السباب والشتائم بحق الرئيس أصبح متاحاً لأي شخص "بيطلع على باله يسبّ" والموضوع لا يكلفه أكثر من أن يفتح هاتفه أو حاسوبه ويشتم الرئيس بينما المؤسسات القانونية تتفرج على ذلك

- القضاة الذين يتفرجون اليوم على انتهاك القانون إما أن يقوموا بواجباتهم أو "يفلو عالبيت"

- إذا رأينا قاضي يقوم بواجباته التي لا ترُق لأحد السياسيين لا يمكن أن نحيله إلى التفتيش، وكنت أتأمل من القاضي عويدات أن يكمل بملف النافعة وهو يعرف الفساد الكبير بهذا الملف بدلاً من تحويل القاضية عون إلى التفتيش

- لماذا هناك صيف وشتاء تحت سقف واحد ولماذا هدى سلوم لا تزال على رأس عملها بينما إعفاء بدري ضاهر من مهامه وهو القرار الذي يحتاج لثلثي مجلس الوزراء وليس فقط لتوقيع رئيس الجمهورية



وزير الدفاع السابق يعقوب الصراف عبر "ضروري نحكي":

- جاء إلى لبنان كمية هائلة من الخبراء ولسوء حظنا لم نصل لأي تقرير، على الأقل يضم لائحة بالمواد الموجودة في المستودع وما إن كانت دخلت بشكل رسمي او بطريقة غير شرعي

- انفجار المرفأ كان عبارة عن عمل عدائي وهذا لا يحتاج لخبراء، فكان هناك أربعة ألوان للدخان ما يعني أن الذي انفجر عدد من المتفجرات ولا يمكن صناعة طبخة بـ4 ألوان من دون خلط مواد متفجرة

- حتى مسار السفية يدعو للريبة وهذه أكبر جريمة تعرض لها لبنان لا سيما انها ليست جريمة سياسية بل هي جريمة ضد الإنسانية

- التقارير تعطي للمحقق العدلي الادلة الكافية التي يبني عليها استراتيجيته التحقيقية، لكن للأسف هذه التقارير لم تصدر بعد من الخبراء الدوليين والذين يجب مراسلتهم للحصول على تقاريرهم

- لبنان كان واضحاً وقال انه ليس لديه إمكانية تقنية للحصول على الأدلة الدقيقة في انفجار بيروت وهو يحتاج لهذه التقارير ليبني على الشيء مقتضاه

رئيسة دائرة مكافحة الأمراض الانتقالية في وزارة الصحة د. عاتكة بري عبر ضروري نحكي:

- للأسف الناس لم تلتزم بقرار الاقفال والناس لا تأخذ موضوع كورونا على محمل الجد بعد، وإذا لم تشعر الناس بحس المسؤولية فنحن نحتاج إلى جيوش لضبط الشارع وليس فقط الى قوى امنية

- كل ما نعرفه من الدراسات القليلة اليوم أن الاطفال محميين لكن هذا لا يعني إهمال الاجراءت الوقائية

- ارتدادات ما بعد الشفاء هي قيد الدرس ولذلك مريض الكورونا ما بعد شفائه لا يعني بالضرورة أنه محمي

- نحن نحتاج لتعاون الناس لأنه للأسف حتى اليوم الناس لم تفهم خطورة كورونا بعد

- للأسف أسرّة العناية اليوم شبه ممتلئة ولم ندخل بموسم الانفلونزا بعد