رئيس بلدية الحدت في كلمة إلى أبناء البلدة : قدمتم نموذجا في الالتزام والتضامن الجماعي

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توجه رئيس بلدية الحدت جورج عون إلى أبناء البلدة والمقيمين فيها بالشكر والامتنان لالتزامهم الكبير بالحجر المنزلي الذي فرض على البلدة نتيجة عدد الإصابات المرتفعة فيها. وقال في بيان :" أهلي وأحبائي أبناء الحدت الغالية والأعزاء المقيمين فيها.. هي أيام صعبة نعيشها وإجراءات وقيود إستثنائية وقاسية فرضت علينا.



إنني وإذ أشكر محبتكم وثقتكم وأحيي روح المسؤولية فيكم وأقدر وعيكم وتجاوبكم وتعاونكم، فانني أحفظ لكم أنه بفعل وبفضل كل هذاأعطت وقدمت الحدت الغالية أميز وأرق مثال ونموذج في الالتزام والتضامن الجماعي.

فخري عظيم وقلبي كبير بكل فرد منكم.. أملي ورجائي أن يؤتي هذا الاقفال نتائجه المرجوة وأن تثمر تضحيتكم فنتغلب على الفيروس ونعبر هذه الأيام أصحاء سالمين.

حمى الله الحدت وأبعد عنها كل شر ومكروه".