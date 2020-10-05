داليا داغر في مقدمة "ضروري نحكي": إشاعات، أخبار مغرضة، كليبات: المهم أن لا يمرّ يوم من دون تلفيقة ما عن ميشال عون

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مقدمة برنامج "ضروري نحكي":

شهرانِ على النكبة: وجعُ الناس لا يزالُ هو نفسُه. المدينةُ، الأحياءُ، الشوارعُ، الأزقةُ، البيوتُ، كما القلوب.. كلُّها ممزقةٌ مكسورة. الغصّةُ باتت رفيقتَنا حين نلفظُ اسمَ بيروت. وكلُ ما قامَ بهِ الأفرادُ والجمعياتُ والمجتمعُ الدولي، وما تبقى من دولةٍ لم يبلسمْ جراحَ البشرِ ولا تصدّعاتِ الحجر. بيروتُ المفجوعة الموجوعة المنهكة تواصلُ لملمةَ جراحِها فيما تتصاعدُ الحملةُ من دون هوادة على رئيسِ الجمهورية.



تلفزيون يسلّمُ الرايةَ إلى تلفزيون آخر .



يتعبُ حزبٌ فيبدأ حزبٌ آخر.



تستسلمُ وسيلةٌ إعلاميةٌ فتأخذ عنها وسيلةٌ إعلاميةٌ أخرى، لتستمرَ الحربُ.



إشاعاتٌ، أخبارٌ مغرضة، كليباتٌ: المهمُ أن لا يمرَّ يومٌ من دون تلفيقةٍ ما عن ميشال عون.



انتهت صلاحيةُ "كلن يعني كلن". استعملوا الشعارَ ليُقنعوا الناسَ أن التيارَ منهم، ثم تجاهلوهم كلَهم ليركزوا على التيار وحدَه من دون غيرِه.

هؤلاء لا يرَون في وجعِ الناسِ ومصائبِهم وتعاستِهم سوى فرصةٍ إضافيةٍ للنيلِ من ميشال عون. هذا هاجسُهم الوحيد في كلِ هذه الظروفِ الصعبة. لا يعنيهم ان نستمرَ في الوضعِ الذي نعيشُ فيه او لا. لا تهمُهم أيةُ حلولٍ. لا بل يتبينُ اليومَ انهم يعملون بحماسةٍ لتدميرِ كلِ شيء فوقَ رؤوسِ جميعِ الناس بمن فيهم ناسُهم، لمجردِ القولِ في الختام: هذا ما فعلَه ميشال عون او هذا ما حصلَ في عهدِ عون.



وفي النتيجةِ، ماذا نفعلُ نحن؟ نستسلم؟ لا. نمنحُهم توقيعَ رئيسِ الجمهوريةِ عندَ أولِ مفترقٍ ليفعلوا به ما يشاؤون؟ طبعا لا. سنواصلُ حفرَ الجبلِ بالابرةِ لإخراجِ البلدِ والناسِ مما اوصلونا إليه، وهم سيستمرونَ في الحملاتِ والتخريب.



ولا شكَ في هذا السياق أن المفاوضاتِ لترسيمِ الحدود تسببت بإرباكِهم. فبعيدا عن المحاولاتِ الفاشلة لإيجادِ حلولٍ جانبيةٍ، دفعَ ميشال عون باتجاهِ الذهابِ نحو أساسِ المشكلةِ لتحقيق اختراقٍ جدي هناك، من دون تنازلاتٍ لبنانيةٍ سيادية. إنه ميشال عون حامي الدستور والملتزمِ بقوانينِه. إنه ميشال عون الذي آمنّا بمبادئِه وبتفانيه وتضحياتِه. إنه ميشال عون الذي يخترقُ كلَّ الحواجزِ ليبني البلدَ الذي نطمحُ أن نعيشَ فيه. إنه ميشال عون الذي يمشي بين الرؤساءِ واثقَ الخطوةِ كالملكِ. إنه ميشال عون الذي يقفُ في كلِ المناسباتِ السعيدةِ والحزينة، يعززُ العلاقاتِ ويواسي المحزونين. وهذا ما فعلَه اليومَ في زيارتِه الى الكويت رغمَ كلِ المصاعبِ والتحدياتِ الصحية ليقدمَ واجبَ العزاءِ بأميرِها الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي نتوجَه بالعزاءِ بدورِنا لعائلتِه وأحبائِه وللشعبِ الكويتي الشقيق.



ضيفنا الليلة بالاستوديو الصحافي غسان جواد تنحكي معو عن آخر المستجدات عالساحة اللبنانية والاقليمية بالاضافة لمداخلات مع كل من:

الوزير السابق يعقوب الصراف

النائب زياد اسود

مديرة التوجيه والارشاد في وزارة التربية السيدة هيلدا خوري

رئيسة دائرة مكافحة الأمراض الانتقالية في وزارة الصحة الدكتورة عاتكة بري.