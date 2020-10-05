living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

داليا داغر في مقدمة "ضروري نحكي": إشاعات، أخبار مغرضة، كليبات: المهم أن لا يمرّ يوم من دون تلفيقة ما عن ميشال عون

5
OCTOBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مقدمة برنامج "ضروري نحكي":

 شهرانِ على النكبة: وجعُ الناس لا يزالُ هو نفسُه. المدينةُ، الأحياءُ، الشوارعُ، الأزقةُ، البيوتُ، كما القلوب.. كلُّها ممزقةٌ مكسورة. الغصّةُ باتت رفيقتَنا حين نلفظُ اسمَ بيروت. وكلُ ما قامَ بهِ الأفرادُ والجمعياتُ والمجتمعُ الدولي، وما تبقى من دولةٍ لم يبلسمْ جراحَ البشرِ ولا تصدّعاتِ الحجر. بيروتُ المفجوعة الموجوعة المنهكة تواصلُ لملمةَ جراحِها فيما تتصاعدُ الحملةُ من دون هوادة على رئيسِ الجمهورية.


تلفزيون يسلّمُ الرايةَ إلى تلفزيون آخر .


يتعبُ حزبٌ فيبدأ حزبٌ آخر.


تستسلمُ وسيلةٌ إعلاميةٌ فتأخذ عنها وسيلةٌ إعلاميةٌ أخرى، لتستمرَ الحربُ.


إشاعاتٌ، أخبارٌ مغرضة، كليباتٌ: المهمُ أن لا يمرَّ يومٌ من دون تلفيقةٍ ما عن ميشال عون.


انتهت صلاحيةُ "كلن يعني كلن". استعملوا الشعارَ ليُقنعوا الناسَ أن التيارَ منهم، ثم تجاهلوهم كلَهم ليركزوا على التيار وحدَه من دون غيرِه.
هؤلاء لا يرَون في وجعِ الناسِ ومصائبِهم وتعاستِهم سوى فرصةٍ إضافيةٍ للنيلِ من ميشال عون. هذا هاجسُهم الوحيد في كلِ هذه الظروفِ الصعبة. لا يعنيهم ان نستمرَ في الوضعِ الذي نعيشُ فيه او لا. لا تهمُهم أيةُ حلولٍ. لا بل يتبينُ اليومَ انهم يعملون بحماسةٍ لتدميرِ كلِ شيء فوقَ رؤوسِ جميعِ الناس بمن فيهم ناسُهم، لمجردِ القولِ في الختام: هذا ما فعلَه ميشال عون او هذا ما حصلَ في عهدِ عون.


وفي النتيجةِ، ماذا نفعلُ نحن؟ نستسلم؟ لا. نمنحُهم توقيعَ رئيسِ الجمهوريةِ عندَ أولِ مفترقٍ ليفعلوا به ما يشاؤون؟ طبعا لا. سنواصلُ حفرَ الجبلِ بالابرةِ لإخراجِ البلدِ والناسِ مما اوصلونا إليه، وهم سيستمرونَ في الحملاتِ والتخريب.


ولا شكَ في هذا السياق أن المفاوضاتِ لترسيمِ الحدود تسببت بإرباكِهم. فبعيدا عن المحاولاتِ الفاشلة لإيجادِ حلولٍ جانبيةٍ، دفعَ ميشال عون باتجاهِ الذهابِ نحو أساسِ المشكلةِ لتحقيق اختراقٍ جدي هناك، من دون تنازلاتٍ لبنانيةٍ سيادية. إنه ميشال عون حامي الدستور والملتزمِ بقوانينِه. إنه ميشال عون الذي آمنّا بمبادئِه وبتفانيه وتضحياتِه. إنه ميشال عون الذي يخترقُ كلَّ الحواجزِ ليبني البلدَ الذي نطمحُ أن نعيشَ فيه. إنه ميشال عون الذي يمشي بين الرؤساءِ واثقَ الخطوةِ كالملكِ. إنه ميشال عون الذي يقفُ في كلِ المناسباتِ السعيدةِ والحزينة، يعززُ العلاقاتِ ويواسي المحزونين. وهذا ما فعلَه اليومَ في زيارتِه الى الكويت رغمَ كلِ المصاعبِ والتحدياتِ الصحية ليقدمَ واجبَ العزاءِ بأميرِها الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي نتوجَه بالعزاءِ بدورِنا لعائلتِه وأحبائِه وللشعبِ الكويتي الشقيق.


ضيفنا الليلة بالاستوديو الصحافي غسان جواد تنحكي معو عن آخر المستجدات عالساحة اللبنانية والاقليمية بالاضافة لمداخلات مع كل من:
الوزير السابق يعقوب الصراف
النائب زياد اسود
مديرة التوجيه والارشاد في وزارة التربية السيدة هيلدا خوري
رئيسة دائرة مكافحة الأمراض الانتقالية في وزارة الصحة الدكتورة عاتكة بري.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout