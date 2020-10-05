بالتفاصيل .. إصابات جديدة للكورونا في عكار

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أفادت غرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار في تقريرها اليومي عن "تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، موزعة على البلدات التالية:

مجدلا 4، نهر البارد 3، القبيات 3، حلبا 3، ببنين 2، بيت الحوش 2.

وسجلت حالة واحدة في البلدات التالية: العيون، تكريت، بزبينا، برج العرب، فنيدق، منيارة، عين تنتا،السويسة، رحبة، ذوق الحبالصة،اكروم، عيات، مشمش، بزال، عرقة.

ليصبح اجمالي عدد المصابين المسجلين في عكار حتى الان 1055 مصابا.

كما سجل 10حالات شفاء جديدة ليصبح اجمالي عدد الشافين 598 شخصا".

واشار التقرير الى ان "عدد الحالات الايجابية قيد المعالجة: 442حالة.

اما حالات الحجر المنزلي قيد المراقبة والمتابعة فبلغت : 875 حالة .

واستقر عدد حالات الوفاة على 15 من دون تسجيل اي حالة وفاة جديدة".