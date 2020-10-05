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مستشفى الزهراء الجامعي: حريصة على تقديم أفضل أنواع الرعاية لمن يقصدها وهي موجودة أساساً لهذا الهدف

5
OCTOBER
2020
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كتاب رد من المحامـي مصطفـى عيـد بوكالته عن «مستشفى الزهراء الجامعي»:


تحية واحتراماً وبعد،

بوكالتـي عـن «مستشفـى الزهـراء الجامعـي»، المنظمـة أصولاً بتاريـخ 19/4/2017، لـدى حضـرة الكاتـب العـدل في «بيـروت» بالتكليـف، الأستاذ «غانـدي سرحـان»، تحت الرقـم 2152، أفيدكــم بمـــا يلـــي:

يوم الجمعة الواقع فيه 2/10/2020، نشرتم على صفحة موقعكم، ودون أدنى درجة من درجات التقصي عن مدى حقيقة ما نشرتم من مصدره، ما حرفيته:
"الطفل «مصطفى خضر رضى»، في «مستشفى الزهراء الجامعي»، بحاجة لحقنة «Ampoul Augmentine»،

والده باع هاتفه من أجل إكمال مصاريف ابنه في المستشفى،

من أجل المساعدة، الرجاء التواصل مع المستشفى، فالطفل وضعه حرج". (انتهى الاقتباس)


إن «مستشفى الزهراء الجامعي»، تستهجن ما نشرتموه، لأنه عار تماماً من الصحة، ولا يمت إلى الحقيقة بأية صلة، وهو يعرضكم والموقع للمساءلة الجزائية.

وهي تؤكد بأنه لا يوجد ضمن مرضاها أي طفل بهذا الاسم، ولا يوجد أساساً أي مريض دخل إليها بهذا الاسم، سواء أكان طفلاً أو غير طفل، والمستشفى بطبيعة الحال، ليست بحاجة إلى استجداء حقنة الـ «Ampoul Augmentine» أو غيرها من الأدوية!!.

بالمقابل، هي حريصة على تقديم أفضل أنواع الرعاية لمن يقصدها، وهي موجودة أساساً لهذا الهدف!!!

هــــــذا مـــــن جهـة،

ومــــــن جهــــــــــة أخــــــــرى،

كان حرياً بكم، وانطلاقاً من أدنى درجات المهنية التأكد من مدى صحة هذا الخبر من عدمه، قبل نشره على ما سبقت الإشارة إليه،

وانطلاقـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن حـــــــــــــــق الـــــــــــــــرد،

فإنـنا نطـلب منكـم وبالوكالـة عن «مستشفـى الزهـراء الجامعـي»، التفضـل بنشـر تكذيـب للخبـر الـذي سبـق ونشرتمـوه، فـي ذات الصفحـة، لعـدم صحتـه علـى الإطـلاق.

كمـا أننـا نطلـب منكـم إفادتنـا عـن مصـدر هـذا الخبـر، ومـن طلـب نشـره، بسبـب مـا ألحـقـه مـن إسـاءة طالـت المستشفـى، وتسببـت بأفـدح الأضـرار، وإلاّ سنضطـر آسفيـن للجـوء إلـى القضـاء المختـص بالخصـوص المذكـور، ولكـي يبنـى بالتالـي علـى الشـيء المقتضـى القانـوني الـلازم.

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