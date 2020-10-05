إليكم عدد المصابين بكورونا في عمشيت

A + A -

أعلن رئيس بلدية عمشيت الدكتور انطوان عيسى، في بيان، ان اعداد المصابين بفيروس كورونا في البلدة وصل الى خمسين.

وشدد عيسى على "ضرورة التزام الاقفال والاجراءات الوقائية والحجر المنزلي لعدم الانجرار الى منحى خطير يشبه ما حصل في ايطاليا واسبانيا، خصوصا وان القدرة الاستيعابية للمستشفيات في لبنان بدأت تتضاءل".



وأوضح انه بعد اتصال مع وزارة الداخلية، تم تأكيد منع خروج اي كان من البلدة الى عمله التزاما بقرار الاقفال.



يذكر ان فريقا من وزارة الصحة أجرى بعد ظهر اليوم، بالتعاون مع البلدية وفي حضور طبيب القضاء الدكتور وسام سعادة ورئيس البلدية، فحوصات pcr عشوائية لعشرات المواطنين في الموقف الخارجي لمستشفى مار مخائيل من غير المصابين بالفيروس او المخالطين لهم.