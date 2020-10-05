اجراءات جديدة لمكافحة الجائحة في بلدية جزين

A + A -

اعلنت بلدية جزين عين مجدلين في بيان اليوم عن اجراءات جديدة متعلقة بمكافحة جائحة كورونا:

وجاء في البيان: "لما كانت جائحة كورونا تنتشر في جميع المناطق اللبنانية بصورة عامة وفي منطقة جزين بصورة خاصة.ولما كان بعض المواطنين يستهترون بصحتهم وبصحة مجتمعهم، يطلب من جميع المواطنين التقيد بالاجراءات التالية تحت طائلة الملاحقة القانونية:

1- الزامية وضع الكمامة.

2- احترام ارشادات البلدية فيما يتعلق بالاكتظاظ داخل المحال التجارية.

3- عدم التجول الا في الحالات القصوى.

4- تبليغ البلدية عن اي حالة ايجابية غير مسجلة في وزارة الصحة.

5- الغاء جميع المناسبات الاجتماعية".



واشارت الى ان "عدم احترام الاجراءات المذكورة اعلاه سوف تعرض صاحبها لتسطير محضر ضبط ".