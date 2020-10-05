حالة وفاة واحدة و 6 حالات ايجابية للكورونا في هذا القضاء!

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أعلنت لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة، في نشرتها اليومية اليوم عن "تسجيل 6 حالات إيجابية جديدة في الكورة خلال 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الآتي :

- أنفه: 1

- قلحات: 1

- بحبوش: 1

- رشدبين: 1

- كوسبا: 1

- النخلة و حارة الخاصة :1

كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة في كفريا" .

ودعت اللجنة الى "التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية، خصوصا في ما يتعلق بارتداء الكمامة خارج المنزل والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة، كما ناشدت المصابين ب"وجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية، متمنية لهم الشفاء العاجل" .