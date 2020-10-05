صدور 7 قرارات في حق مساعدين قضائيين بجرائم الفساد والاهمال الوظيفي

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عاود المجلس التأديبي الخاص بالمساعدين القضائيين برئاسة القاضية منى حنقير تحقيقاته بما تبقى من ملفات متعلقة بالفساد القضائي، فأصدر 7 قرارات في حق مساعدين قضائيين بجرائم تلقي رشى والتلاعب بملفات قضائية والإهمال الوظيفي.



وتراوحت العقوبات بين توجيه التأنيب تدرجا الى التوقيف عن العمل من دون راتب بين شهر الى ثلاثة أشهر.



وتوزع الموظفون المخالفون في الدوائر القضائية على الشكل الآتي:

- موظفان في محكمة جزاء كسروان

- موظف في محكمة جزاء المتن

- موظف في المحكمة المنفردة الجزائية في المتن

- موظف في محكمة استئناف جزاء بيروت

- موظف في دائرة التحقيق في البقاع

- موظف في النيابة العامة الإستئنافية في بيروت.



وذلك بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".