نقابة أصحاب المطاعم: نعم للإلتزام الكامل بالإجراءات ولا للإقفال

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اعلنت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان أنه بناءً على طلب لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا التي فوّضت نقابة أصحاب المطاعم بالقيام بحملات تفتيش وتدقيق بشكل دوري ومنظم على المؤسسات على كافّة الأراضي اللبنانية، عيّنت النقابة بدورها شركة GWR Consulting للتأكد من تطبيق المعايير والإجراءات الخاصة بالكورونا".



وأفادت النقابة في بيان أنها أجرت خلال العشرة الأيام الماضية تدقيق على نسبة الإلتزام بهذه المعايير من خلال 522 عملية تسوّق خفي و119 عملية كشف مفصّلة شملت مناطق بيروت والمتن وبعبدا وكسروان وجبيل والشوف وجزين والبترون وصيدا وطرابلس.



وجاء متوسط علامة إلتزام القطاع ككل 83.05% وهي علامة جيدة جدًا، كما رفعت النقابة الى اللجنة ملخص عن هذه التقارير والعلامات.



اشارة الى أن هذه النتائج علنيّة وقد قامت النقابة بدورها بإرسال العلامة النهائية والتفاصيل على حدة وبشكل سرّي لكل مؤسسة أُجري عليها الكشف وطلبت من أصحاب هذه المؤسسات تصحيح أوضاعهم في حال وجود خلل.



وفي التفاصيل جاءت نسب الإلتزام بالمعايير الأساسيّة على الشكل التالي:

81.5% لوضع الكمامة

87% للتباعد الإجتماعي

89.8% لوجود معقّمات

67.9% لأخذ الحرارة



ولفتت النقابة الى أنها ستتابع عمليات الكشف والتدقيق في الأسابيع المقبلة لتغطية كافة الأراضي اللبنانية وستقوم برفع العلامات إلى اللجنة ومتابعة تصحيح أوضاع المؤسسات المخالفة للوصول إلى النتيجة المرجوة وهي الإلتزام الكامل بكل الإجراءات الوقائية اللازمة.



وتجدر الاشارة إلى أن النقيب طوني الرامي على تواصل يومي مع اللجنة لشؤون إلتزام المؤسسات السياحية، كما يتابع أمور القطاع يوميًا عن كثب مع وزير الداخلية محمد فهمي ووزير السياحة رمزي المشرفيه.



وأضفت النقابة في بيانها: "النقابة وشركة GWR Consulting برهنتا مرة أخرى وبشكل علمي جدّيتها بالإلتزام بالإجراءات الوقائية حيث يمكن للجميع الإطلاع على المنشور على الموقع الرسمي لإدارة مخاطر الكوارث".



ورأت انه "لكي يستطيع ما تبقى من القطاع السياحي أن يستمرّ في أخذ آخر جرعات الأوكسيجين لهذا الموسم ولأننا يجب أن نتعايش مع فيروس كورونا إلى أجل غير مسمى، نطلب من الزملاء عدم التهاون في تطبيق الإجراءات بحذافيرها لنصل إلى نتائج أفضل في الأسبوع المقبل. نعم للإلتزام الكامل بالإجراءات ولا للإقفال".