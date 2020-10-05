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الوفد الرئاسي قدم الى امير دولة الكويت التعازي بالامير الراحل. الرئيس عون للامير نواف: غياب الأمير الصباح خسارة كبيرة وأتمنى لكم التوفيق في مسؤولياتكم الجديدة

5
OCTOBER
2020
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الأمير نواف: الكويت في عهدي ستبقى الى جانب لبنان وتواصل مسيرة دعمه
 
الرئيس بري مشيدا بدور الراحل: أتمنى ان يكون الامير نواف خير خلف لخير سلف
 
الرئيس دياب: اللبنانيون لا ينسون وقوف الكويت الشقيقة الى جانبهم 
 
قدم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب ظهر اليوم، الى امير دولة الكويت الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح والمسؤولين الكويتيين التعازي بغياب المغفور له الأمير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، وذلك في القاعة الاميرية في المطار الاميري في الكويت. وقدم التعازي ايضا وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه والقائم باعمال السفارة اللبنانية في الكويت باسل عويدات.
 
وعبر الرئيس عون للامير نواف عن الحزن الذي انتاب اللبنانيين برحيل الامير الشيخ صباح الذي له في قلوبهم مكانة خاصة نظرا للمواقف التي اتخذها دعما للبنان ولابنائه، معتبرا ان غيابه خسارة كبيرة وهو الذي اتصف بالحكمة والاعتدال وبوقوفه دائما في المحافل العربية والاقليمية الى جانب لبنان لاسيما في الظروف الصعبة التي مر بها حيث كانت له الايادي البيضاء في المساهمة باعادة اعمار لبنان واطلاق المشاريع الانمائية والاجتماعية والانسانية . وتمنى الرئيس عون للامير نواف التوفيق في مسؤولياته الجديدة في قيادة الكويت وشعبها الشقيق الى مصاف التقدم والازدهار والخير.
ورد الامير الشيخ نواف شاكرا للرئيس عون والرئيسين بري ودياب التعزية بالراحل الكبير، مؤكدا ان الكويت في عهده ستبقى الى جانب لبنان وتواصل مسيرة دعمه لما فيه خير ابنائه واعادة نهوضه، مشيرا الى موقع لبنان واللبنانيين في قلوب الكويتيين . 
 
بدوره، اشاد الرئيس بري بمواقف الراحل الكبير والدعم الذي قدمه للبنان عموما وللجنوب خصوصا متمنيا ان يكون الامير نواف خير خلف لخير سلف وان تتعزز في عهده العلاقات اللبنانية - الكويتية المميزة التي نشعر من خلالها ان لا فرق بين اللبناني والكويتي سواء في حب لبنان او في حب الكويت.
واكد الرئيس دياب من جهته، ان اللبنانيين لا ينسون وقوف الكويت الشقيقة الى جانبهم في الاوقات الصعبة وان لها في وجدان اللبنانيين اثرا بالغا في الإصرار على مساعدة لبنان، مشددا على بقاء صوت الحكمة العربي يصدح من الكويت .
 
وتمنى الرئيس دياب ان يستمر الامير الجديد على خطى الامير الراحل في تعلقه بلبنان ووقوفه الى جانب أبنائه.
 
وبعد تقديم التعازي غادر الوفد الرئاسي اللبناني الكويت عائدا الى بيروت .
 
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