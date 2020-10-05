ATCL نظّم السباق الثالث لتسلّق الهضبة: اللقب لروجيه فغالي...سليم وصيفه وقصيفي ثالثاً الـ "ن" لفغالي جونيور والأمامي للدهني والخلفي لضرغام

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أحرز روجيه فغالي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 6 لقب السباق الثالث لتسلّق الهضية الذي نظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة في المريجات(البقاع) بمشاركة 27 سيارة .ويندرج السباق في اطار الجولة الثالثة من بطولة لبنان لتسلّق الهضبة للعام الجاري.واحتل جواد سليم على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10 المركز الثاني بفارق نحو سبع ثوان بينما احرز بول قصيفي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9 المركز الثالث بفارق نحو تسع ثوان عن فغالي وبفارق ثانيتين ونصف عن سليم.وتضمّنت المسابقة ثلاث طلعات رسمية وتمّ جمع افضل وقتين مسجلين في الطلعاث الثلاث لاعلان النتائج النهائية .

ووسط اجراءات صارمة للوقاية من وباء كورونا اتخذها النادي المنظّم، سجّل فغالي افضل وقت في الطلعة الأولى يليه سليم بفارق 4 بالألف من الثانية فقصيفي.وفي الطلعة الثانية،سجّل فغالي ايضاً أسرع وقت يليه سليم فقصيفي في سيناريو مشابه في الطلعة الثالثة.وبعد جمع افضل توقيتين مسجلين في الطلعات الثلاث جاء الترتيب العام للسائقين السبعة الأوائل كالآتي:

1-روجيه فغالي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 6 : 3.43.46 دقيقة

2- جواد سليم على ميتسوبيتشي لانسر ايفو :3.50.16 د

3-بول قصيفي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو :3.52.97 د

4-غارو هاروتيونيان على ميتسوبيتشي لانسر ايفو7 :3.55.46د

5- ألكس فغالي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9 :4.04.78 د

6- رودريك الراعي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9: 4.06.05 د

7- جاد الأعور على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9 :4.06.81د

كافة الفئات

*فئة الدفع الأمامي:

1- الياس الدهني على سيتروين دي أس 3 :4.17.59 د

2- سامر مخيبر على رينو كليو :4.22.73 د

3- الياس حداد على رينو كليو :4.28.41 د

*فئة الدفع الخلفي:

1- جرجس ضرغام على بي أم دبليو ام 3 :4.21.77 د

2- لارا الحلو على بي ام دبيلو 330 سي أي:4.56.05 د

*فئة اس ام 3:

1-سامر مخيبر على رينو كليو :4.22.73 د

2- الياس حداد على رينو كليو :4.28.41 د

*فئة اس ام 4:

1- جرجس ضرغام على بي أم دبليو ام 3 :4.21.77 د

*فئة اس ام 5:

1- روجيه فغالي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 6 : 3.43.46 دقيقة

*فئة أس ام 6:

1- لارا الحلو على بي ام دبيلو 330 سي أي:4.56.05 د

*فئة ار سي 3:

- الياس الدهني على سيتروين دي أس 3 :4.17.59 د

*فئة ار سي4:

- سيرج عقيقي على بيجو208 :4.35.49 د

*فئة ار سي 5:

- كارل رزق على سوزوكي سويفت :4.48.07 د

*المجموعة "ن":

1- ألكس فغالي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9 :4.04.78 د

2- رودريك الراعي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9: 4.06.05 د

3- جاد الأعور على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9 :4.06.81د

*عضو النادي اللبناني للسيارات والسياحة:

1- سيرج عقيقي على بيجو 208

*كأس السيدات:

1- لارا الحلو على بي ام دبيلو 330 سي أي:4.56.05 د

*فئة الكروس كار:

1- جو كفوري على كروس كار: 4.08.61 د

2--سليمان الجلخ(سيلو) على كروس كار:4.13.26 د

3-انطوني داغر على كروس كار:4.16.56 د

وفي الختام، توّج رئيس المجلس البلدي للمريجات جمال مشعلاني ومراقب اللجنة الرياضية الوطنية في النادي المنظّم كابي كريكر ومدير السباق نعمان حاتم ومسؤولو السباق الفائزين في اجواء احتفالية مع مراعاة التباعد الاجتماعي.

ملاحظة:مرفقة مع النص الصور وكلامها:

رقم 1-بطل السباق روجيه فغالي

رقم 2-الوصيف جواد سليم

رقم 3- الثالث بول قصيفي

رقم 4-فغالي وسليم وقصيفي على منصة التتويج

رقم 5-لقب المجموعة "ن" لألكس فغالي

رقم 6-كأس السيدات للارا الحلو(تصوير MMS –RACING.COM وBiser3a.com)