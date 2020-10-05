الوفد الرئاسي غادر بيروت الى الكويت للتعزية باميرها الراحل

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غادر مطار رفيق الحريري الدولي في التاسعة الاربعاً من صباح اليوم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب الى الكويت لتقديم التعازي الى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والمسؤولين الكويتيين بوفاة المغفور له الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح.

ويضم الوفد الرسمي وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه، على ان ينضم الى الوفد القائم بأعمال السفارة اللبنانية في الكويت باسل عويدات.

ومن المقرر ان يعود الوفد الرئاسي اللبناني بعد ظهر اليوم الى بيروت بعد تقديم التعازي .