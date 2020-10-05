اعتدوا بالضرب على زوجته وأولاده.. وسرقوا الخزنة وفروا!

أقدم 3 أشخاص مجهولي الهوية، على إنتحال صفة جباة في شركة كهرباء لبنان، والدخول إلى منزل المواطن ع.ح.م المغترب في المملكة العربية السعودية، على طريق الميتم بين بلدتي ميفدون والنبطية الفوقا، واعتدوا بالضرب على زوجته وأولاده وهددوهم بالسلاح، وفتحوا الخزنة الحديدية وسرقوا جوازات سفر، ونصف كيلغ من الذهب، و6000 دولار أميركي و150 مليون ليرة لبنانية، وفروا إلى جهة مجهولة.



وقد حضرت إلى المكان القوى الأمنية للتحقيق في الحادث بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.