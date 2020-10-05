عناوين الصحف ليوم الأثنين 5 تشرين الأول 2020

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الأخبار: طريق قره باخ تمرّ ببرج حمّود!

الترسيم: لبنان يرفض رفع مستوى التمثيل

خطة الحكومة المالية: مفاوضات سياسية - مصرفية لتسوية «على الطريقة اللبنانية»







الديار: «نصف التزام» في اليوم الاول للإقفال الجزئي... ووزير الصحة يطالب المستشفيات الخاصة باستقبال المصابين بـ «كورونا»

حكومة الـ «تكنو سياسية» تتقدم على حكومة الاختصاصيين... وصعوبة في الاتفاق على الرئيس المكلف

إجتماع للسفير الفرنسي مع حزب الله... وباريس تركز على الإصلاح ولن تدخل في لعبة الأسماء





نداء الوطن: عويدات أحال القاضية عون إلى "التفتيش"

أسبوع "جس نبض"... والرئيس المكلّف "العقدة المفتاح"!



اللواء: الطائرة الرئاسية إلى الكويت اليوم تقطع إجازة «التباعد السياسي»

حزمة عقوبات أميركية جديدة تتجاوز مفاوضات الترسيم.. وخيار الإغلاق قائم



البناء: كورونا يحصد المليون الأول من الوفيات عالمياً… ولبنان عالميّاً من الـ 139 الى الـ 65

الرؤساء إلى الكويت اليوم وحوار جوّيّ بين عون وبري... بعد سقوط «حكومة المستقلّين» / حكاية الغاز بدأت من البحرين.. بعد خطيئة السنيورة... وعلي حسن خليل دفع ثمن توقيعه



النهار: موسم الهجرة...

الجمهورية: خلوة جوية تمهد للاستشارات

للإقتصاص من المجرمين

the daily star: Talks this week to start govt formation bid

l'orient le jour: Braquage en absurdie : visite guidée du quotidien des déposants libanais