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أسرار الصحف ليوم الأثنين 5 تشرين الأول 2020

5
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر على صلة بالملف الحكوميّ إن افتعال التداول باسم شخصيّة مصرفيّة سابقة وترشيحه لرئاسة الحكومة رسالة أميركيّة للرئيس السابق سعد الحريري لحفظ موقع لهذه الشخصية وزارياً أو نيابياً ليس لها أي بعد جدّي في ملف الترشيح لرئاسة الحكومة.


كواليس

قال دبلوماسي روسي سابق مخضرم إن الحل في ناغورني قره باغ سيكون شبيهاً بالحل في سورية، حيث الانسحاب الأميركي والإسرائيلي من أذربيجان شرط رئيسي للحل وصيغة روسية إيرانية تركية للحل السياسي الداخلي تشبه صيغة أستانة. ونقطة البداية هي أن تفك تركيا علاقتها بالملف عن الدورين الأميركي والإسرائيلي في أذربيجان.

 

 

 


اللواء: أسرار

همس
تتصرّف شخصية من خارج الوسط السياسي وكأن التكليف بتشكيل الحكومة العتيدة أصبح أمراً واقعاً بالنسبة لها، ويتطلب إعلان بعض المواقف السياسية من الملفات المطروحة!


غمز
لم تتحرك الأجهزة الرقابية المعنية للتحقيق بما كشفه وزير التربية عن وجود ١١ موظفاً محسوبين على جهات سياسية وحزبية معروفة، يتقاضون سنوياً ٤٠٠ مليار ليرة ولا يحضرون إلى وزارة التربية!


لغز
تساءل وزير سابق عن أسباب عدم إقدام السلطة اللبنانية على مصادرة الباخرة اللغز التي تحمل أكثر من ٤ ملايين ليتر من البنزين طالما أن المستورد ما زال «مجهولاً»، والباخرة موجودة في المياه الإقليمية، بعد انكشاف محاولة تفريغها في مستودعات الزهراني!

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

يؤكد محيطون بمرجع حكومي أن المبادرة التي طرحها ليست مرتبطة بشخصه فقط إنما قد تنسحب أيضاً على مرجع حكومي حليف.

 

قلّلت مصادر سياسية متابعة من أهمية زيارة قامت بها شخصية سنية يتردد اسمها لرئاسة الحكومة إلى مرجعية نيابية.

 

توقعت مصادر مالية حصول "بعض الانفراجات" إثر الليونة التي أبدتها جمعية المصارف خلال اجتماعها مع حاكم مصرف لبنان.

 

 

 

الجمهورية: أسرار


إمتعاض مرجعية كبيرة

تبدي أوساط مرجعية كبيرة إمتعاضها من رفض القوى الحليفة لمبادرة طرحتها المرجعية أخيراً.

 

موقع رسمي رهينة كورونا

عُلم أن موقعاً رسمياً تعرّض موظفوه للإصابة بفيروس كورونا ما عدا موظف واحد.

 

"ينامون نومة أهل الكهف"!

لوحظ أن عدداً من المعنيين لم يردّ على خبر ضجّت به وسائل إعلامية وكأن المسؤولين ينامون نومة أهل الكهف.

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