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الرئيسان عون وبري في طائرة واحدة الى الكويت

5
OCTOBER
2020
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الاتجاه نحو حكومة تكنو سياسية

الديار: سيسافر اليوم رئيس الجمهورية العماد عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس دياب في طائرة واحدة الى الكويت وستكون الرحلة من بيروت الى الكويت نقطة التقاء واجتماع بين الرئيسين عون وبري لبحث الملف الحكومي والاستشارات النيابية والاجواء الفرنسية الجديدة. هذا ويبني المراقبون آمالاً على ان اجتماع الرئيسين عون وبري قد يؤدي الى اطلاق الاستشارات النيابية الاسبوع الحالي، وهذا التوقع ليس في محله لان رئىس الجمهورية العماد ميشال عون لن يدعو الى استشارات في هذه السرعة بل يحتاج الامر الى دراسة ابعد واطول، وبالتالي قبل اسبوعين لا استشارات نيابية بل مشاورات سياسية بين الاطراف والقيادات للتفاهم على صيغة الحكومة بشكل نهائي، والاتجاه طبعاً نحو حكومة تكنو سياسية، والاهم اسم الرئيس المكلف، وهنا يعلن الرئيس سعد الحريري انه غير مرشح لتأليف الحكومة الا انه في حال حصل توافق فرنسي ـ سعودي على الحريري وحصل توافق بين الأخير والكتل النيابية وبالتحديد ح ز ب الله وحركة امل، فان الحريري هو الذي سيكلف تشكيل الحكومة رغم موقفه الرافض لتشكيلها، كونه لا يستطيع مقاومة طلب فرنسا والسعودية بان يشكل الحكومة المقبلة.

الديار
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