ما جديد كورونا في مستشفى الحريري؟

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أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي، بعد ظهر اليوم، تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid- 19، والذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخله، وجاء فيه:
- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 406 أشخاص.
- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 83.
- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 22.
- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3.
- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 492 حالة شفاء.
- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة لوحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0.
- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 27.
- حالات وفاة: 0.