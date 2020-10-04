كورونا المتن - كيف كان الالتزام بقرار الاقفال؟

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بدأت القرى والبلدات في قضاء المتن الشمالي، تطبيق قرار وزير الداخلية والبلديات بالاقفال، والتزمت بعض القرى بالاقفال الكامل باستثناء الصيدليات والافران وخدمة الدليفيري في السوبرماركت، أما في القرى الاخرى فقد تفاوت الاقفال فيها وخصوصا أن عددا من رؤساء البلديات كانوا اعترضوا على القرار، معتبرين أنه مجحف ومن الصعب تطبيقه نظرا لتداخل القرى بين بعضها البعض، كما أن عدد الحالات في بعض القرى لا يستدعي الاقفال.



ويبلغ عدد البلدات المشمولة بالقرار 19 وهي: نابيه، الخنشارة، الدوار، حملايا، عينطورة، المروج، بياقوت، المطيلب، انطلياس - النقاش، مزرعة يشوع، بعبدات، زكريت، الزلقا، ديك المحدي، الفنار، بصاليم، بكفيا، قرنة شهوان وبيت الشعار.



وفي سياق متصل بدأ فريق طبي من وزارة الصحة اليوم بإشراف طبيب قضاء المتن الدكتور وسام حبشي بإجراء فحوص PCR وRapid Tests في قرى الخنشارة والمروج وعينطورة على أن يستكمل إجراء المسح في الايام المقبلة في القرى المعزولة الاخرى بهدف الكشف على الواقع الوبائي فيها والسعي للحد من تفشي وباء كورونا.