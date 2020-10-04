الجيش: احباط تهريب 37 شخصا بحرا وتوقيف منظم العملية

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أصدرت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي:

"أوقفت وحدات من القوات البحرية في الجيش اللبناني بتاريخ 3/10/2020 مركبا يستخدم في تهريب أشخاص، وأحبطت عملية تهريب 37 شخصا (34 سوريا بينهم 7 أطفال و3 نساء إضافة إلى لبنانيين اثنين وفلسطيني واحد).

وقد تم توقيف المركب على بعد خمسة أميال من جزر الرامكين، بعدما رصدته رادارات بحرية الجيش التي تشدد مراقبتها منعا لحصول عمليات تهريب.

وبعد التقصي والمتابعة، أوقفت مديرية المخابرات اللبناني (ب.س)، لقيامه بتنظيم وتحضير عملية التهريب.

سلم الموقوفون إلى الجهات المختصة".