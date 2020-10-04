ليبرمان لا يستبعد حدوث حرب أهلية في اسرائيل: نتنياهو يدمر إسرائيل

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اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، أفيغدور ليبرمان ، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالعمل على تدمير بلاده، لمصلحته الشخصية وبقائه في الحكم.

وأجرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، حوارا مطولا مع ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أوضح من خلاله أن نتنياهو يفعل ذلك من أجل البقاء شخصيا وسياسيا، ولا يهمه أي شيء آخر سوى مصلحته.

وأكد ليبرمان أن "غريمه التقليدي" نتنياهو ينظر إلى كل شخص يختلف معه بأنه عدو للشعب، متهما إياه بخلق جو لا يطاق من الاضطهاد، وبأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يفعل كل ما بوسعه للبقاء في الحكم.

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق إلى أن نتنياهو لا يريد الحديث عن القضايا الداخلية، مثل البطالة والفساد والوضع الصحي المهتريء، فضلا عن التحقيقات التي تجرى ضده.

ولم يستبعد ليبرمان حدوث حرب أهلية في بلاده، بسبب أفعال نتنياهو للتهرب من المحاكمة، قائلا "هو مستعد أن يفعل كل شيء ليبقى في منصبه".